L'AMOR AL DI LA' DEGLI SQUALLOR - QUELLO FRA MINA E ALFREDO CERRUTI FU UN COLPO DI FULMINE - UNITI DALLA MUSICA E DALLA PASSIONE PER IL GIOCO D’AZZARDO HANNO AVUTO “UNA STORIA IMPORTANTE”, DI CUI NON HANNO MAI PARLATO CON AMICI E TANTOMENO CON I MEDIA - FACEVANO DELLE INTERMINABILI PARTITE A POKER CON DANIELE PACE, CELENTANO E BERNARDINI. CERRUTI ERA UN PERDENTE FISSO. SI GIOCAVA PESANTE, SOMME INCREDIBILI. MINA COPRIVA SEMPRE LE SUE PERDITE… - VIDEO

Squallor - Gennarino Primo (con testo)

Mario Luzzatto Fegiz per il “Corriere della Sera”

alfredo cerruti

La storia d’amore fra Mina e Alfredo Cerruti, morto ieri a 78 anni, era cominciata negli anni settant’anni all’indomani della nascita di Benedetta, figlia del giornalista Virgilio Crocco. Si erano incontrati in sala d’incisione e al ristorante Santa Lucia di Milano. Un colpo di fulmine. I rotocalchi si erano gettati sulla vicenda e i paparazzi li inseguivano ovunque.

Impossibile per loro andare in albergo senza essere scoperti (Cerruti amava molto il Principe Savoia). Così la loro alcova divenne un monolocale abbastanza austero in via Poerio a Milano nei pressi di corso Indipendenza. Gliela aveva affittata un amico Johnny Porta, responsabile Marketing della CBS Sugar.

Mina Alfredo Cerruti

alfredo cerruti e mina

Allora Cerruti ricopriva l’incarico di direttore artistico. «Cerruti faceva di tutto per essere simpatico al prossimo, in realtà era la persona più egoista che io avessi mai conosciuto – ricorda Porta -. All’inizio fu grande amore, ma presto anche Mina capì che non era facile avere un rapporto con Alfredo.

alfredo cerruti

Facevano delle interminabili partite a poker con Daniele Pace, Celentano e Bernardini. Cerruti era un perdente fisso. Si giocava pesante, somme incredibili. Mina copriva sempre le sue perdite, sempre notevole. Poi – ricorda Porta – si trasferirono in un mio monolocale nello stesso palazzo. Quando gli chiesi di liberare l’appartamento perché nel frattempo mi ero sposato mi rispose: piuttosto che averti in casa ti pago il Principe Savoia».

alfredo cerruti e gli squallor

Quello fra Mina e Alfredo fu l’ultimo amore di Mina prima dell’incontro con l’attuale marito il chirurgo bresciano Eugenio Quaini. Di questa relazione Cerruti e Mina non hanno mai parlato con amici e conoscenti e tantomeno con i media. Ma il loro amore nascosto e protetto è entrato in quelli anni nell’immaginario collettivo: uniti dalla musica e dalla passione per il gioco d’azzardo hanno avuto «una storia importante».

alfredo cerruti

ADDIO A CERRUTI

Fondò il primo, vero, gruppo demenziale della musica italiana, gli Squallor. Ma non solo: fu anche produttore discografico e autore tv. È morto a 78 anni Alfredo Cerruti.

alfredo cerruti

La sua avventura di maggior successo fu dunque col gruppo degli Squallor. Della formazione facevano parte, oltre a lui, i parolieri Giancarlo Bigazzi e Daniele Pace, il musicista Totò Savio e il discografico Elio Gariboldi.

Nato quasi per scherzo nel 1969, il gruppo si riuniva in sala d' incisione senza testi o spartiti. Complici damigiane di vino e qualche donnina allegra svuotavano la sentina della loro creatività fatta di grevi doppi sensi e politicamente scorretta, riuscendo a vendere migliaia di copie di dischi dai titoli e dalle copertine volgarmente allusive come Vacca o Arrapaho . E degli Squallor era l' ultimo sopravvissuto.

Cerruti cinquetti

mina

Fu anche talent scout (per decenni direttore artistico della CBS Sugar e poi della Ricordi), spendaccione e sciupafemmine: ebbe una relazione con Mina negli anni Settanta durata tre anni.

E. soprattutto, autore televisivo: firmò molti programmi di successo Chi tiriamo in ballo, Indietro tutta!, Cocco e Stasera mi butto oltre a Il caso Sanremo, I cervelloni e le edizioni '98-'99 e '99-2000 di Domenica In . E partecipò in prima persona al programma cult di Arbore Indietro tutta! dove prestò la voce a un surreale dialogo fra due gazzelle della polizia (Volante 1 a volante 2).

alfredo cerruti boncompagni isabella ferrari

Arbore che di lui ha detto: «Aveva un talento incredibile nello scovare gli altri talenti» Negli ultimi anni era sempre però con l' acqua alla gola.

Assediato dal fisco che gli aveva pignorato i diritti d' autore e la pensione, ha sempre coltivato sogni di grandezza. Fu il primo a Milano ad avere il telefono mobile in auto. Il figlio Alfredo Cerruti jr., di indole assai diversa dal padre, è stato fidanzato e manager di Laura Pausini per oltre dieci anni, fino al 2002.

alfredo cerruti e gigi sabani alfedo cerruti gianni boncompagni alfredo cerruti 2 alfredo cerruti 3 alfredo cerruti 5 alfredo cerruti alfredo cerruti