8 gen 2021 11:06

L'ANATEMA DEL LETTORE LUCIANO: "VACCI PIANO BASTARDO DI UN D'AGOSTINO, PERSONAGGIO CORROTTO MORALMENTE FINO AL MIDOLLO. "CHI SCHERZA CON IL COMPLOTTO, PRIMA O POI FA ER BOTTO!" (SULLA MORTE DI ASHLI BABBITT) NON DOVEVI SCRIVERLO, MAIALE, PERCHÈ SEMPRE DI UNA VITA UMANA SI TRATTA E MAGARI DI UNA PERSONA CHE AVEVA FEGATO DA VENDERE RISPETTO A TE CHE, A MIO AVVISO, SEI UN VILE! UNO CHE PARTEGGIA E ODIA CHI NON LA PENSA COME LUI E I SUOI SPORCACCIONI PARI"