L'ANTISEMITISMO IN FRANCIA STA DIVENTANDO UN GROSSO PROBLEMA - È STATO ARRESTATO L'UOMO CHE, CINTO ALLA VITA DA UNA BANDIERA PALESTINESE, HA DATO FUOCO A DUE AUTO DAVANTI ALLA SINAGOGA BETH YAACOV, A LA GRANDE-MOTTE, NEL SUD DEL PAESE – IL MINISTRO DELL'INTERNO DARMANIN HA CHIESTO A TUTTI I PREFETTI DEL PAESE DI RAFFORZARE LA SICUREZZA NEI PRESSI DEI LUOGHI DI CULTO EBRAICI: NEL PRIMO SEMESTRE DEL 2024, IN FRANCIA SI SONO REGISTRATI 887 CASI DI ANTISEMITISMO, CONTRO I 304 AVVENUTI NELLO STESSO PERIODO DEL 2023…

Estratto dell’articolo di Dan. Cec. per "La Stampa"

l'autore dell'attentato alla sinagoga Beth Yaacov a La Grande-Motte, in Francia

Il virus dell'antisemitismo torna a colpire la Francia, per la precisione a La Grande-Motte, […] nel Sud del Paese, con un attacco che non ha fatto vittime. Ieri mattina, in pieno shabbat, due macchine parcheggiate nel cortile della sinagoga Beth Yaacov Atlan sono state date alle fiamme, mentre dei roghi venivano appiccati sotto un pergolato e davanti a due ingressi della struttura, che nel giro di pochi minuti è stata avvolta da una fitta coltre di fumo.

Un inferno divampato all'improvviso, pochi minuti prima della cerimonia prevista per le 9, e continuato con la deflagrazione di una bombola del gas presente in una delle vetture che ha ferito un agente della municipale intervenuto sul posto, dimesso dall'ospedale in serata. Il fuoco è poi continuato facendo esploderne una seconda piazzata vicino ad un barbecue, probabilmente aperta dall'autore dell'incendio.

Esplosione alla sinagoga Beth Yaacov a La Grande-Motte, in Francia

«Abbiamo sfiorato il dramma», ha riconosciuto il premier Gabriel Attal una volta giunto sul posto insieme al ministro dell'Interno Gérald Darmanin. Al momento dei fatti, nell'edificio che ospita la sinagoga c'erano un rabbino e altre cinque persone, che non sono rimaste ferite. […] Un «atto terroristico», secondo quanto affermato poco dopo su X da Emmanuel Macron, che ha ricordato come «la lotta contro l'antisemitismo» sia quella della «Nazione unita». […]

L'uomo ricercato per l'attentato è stato catturato dalle forze dell'ordine. È stato individuato verso le 23:30 in un appartamento di Nimes. Sono intervenuti i reparti speciali di intervento del BRI-Nat e il servizio di elite del Raid. L'attentatore è stato ferito a più riprese dai colpi sparati dai poliziotti che l'avevano localizzato all'ultimo piano di un palazzo. Affidato ai soccorritori, non è in pericolo di vita.

Esplosione alla sinagoga Beth Yaacov a La Grande-Motte, in Francia

[…] Nel primo semestre dell'anno, dall'altro lato delle Alpi si sono registrati 887 casi di antisemitismo, contro i 304 avvenuti nello stesso periodo del 2023. Ieri il ministro dell'Interno Darmanin ha chiesto a tutti i prefetti del Paese di rafforzare la sicurezza nei pressi dei luoghi di culto ebraici, per i quali è già previsto un importante dispositivo. Precauzioni che purtroppo non scacciano la paura di una minaccia sempre più concreta. dan. cec.

ARTICOLI CORRELATI

Esplosione alla sinagoga Beth Yaacov a La Grande-Motte, in Francia Esplosione alla sinagoga Beth Yaacov a La Grande-Motte, in Francia 2 Esplosione alla sinagoga Beth Yaacov a La Grande-Motte, in Francia