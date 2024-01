30 gen 2024 15:56

L'ANTISEMITISMO IN ITALIA NON E' MORTO - DALL'INIZIO DEL CONFLITTO ISREALO-PALESTINESE, IN ITALIA SONO STATI SEGNALATI OLTRE 200 ATTI DISCRIMINATORI NEI CONFRONTI DI PERSONE DI FEDE EBRAICA - UN AUMENTO IMPRESSIONANTE RISPETTO AL 2022, QUANDO CI FURONO SOLAMENTE 17 SEGNALAZIONI - IL CAPO DELLA POLIZIA, VITTORIO PISANI: "CI SONO STATI SOLO 9 DENUNCIATI, PERCHÈ MOLTISSIMI DEGLI EVENTI SONO AL LIMITE DELLA SOGLIA DELLA RILEVANZA PENALE"