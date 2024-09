10 set 2024 10:06

L'ARABIA SAUDITA VUOLE DIVENTARE UNA POTENZA TURISTICA GLOBALE - MOHAMMED BIN SALMAN PUNTA FORTE SUL TURISMO PER RENDERE IL PAESE MENO DIPENDENTE DALLE ESPORTAZIONI DEL PETROLIO - IL SOVRANO HA DECISO DI ABOLIRE LE TARIFFE PER IL RILASCIO DELLE LICENZE PER ATTIVITÀ COMMERCIALI PER HOTEL, APPARTAMENTI ALBERGHIERI E RESORT - LA STRATEGIA STA GIÀ PORTANDO I PRIMI FRUTTI: IL REGNO HA REGISTRATO UN’IMPENNATA DEL TURISMO NEL 2023 CON 23 MILIONI DI VISITATORI INTERNAZIONALI…