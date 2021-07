E' ARRIVATO IL BOLLETTINO! - OGGI 3.121 CASI E 13 MORTI, IN CRESCITA ANCHE LE DEGENZE ORDINARIE - DOPO L'AUMENTO DEI CASI, IL GOVERNATORE DELLA SARDEGNA SOLINAS RIPRISTINERA' IN GIORNATA I CONTROLLI AGLI ARRIVI - LE DOSI DI VACCINO SOMMINISTRATE SONO OLTRE 60,5 MILIONI - IL 48,70% DELLA POPOLAZIONE OVER 12 E' IMMUNIZZATA TOTALMENTE...

Dal Corriere.it

Tamponi

Sono 3.121 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati 2.898, qui il bollettino). Sale così ad almeno 4.284.332 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 13 (ieri sono stati 11), per un totale di 127.864 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 4.112.977 e 2.328 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri 1.070). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 43.491, pari a +777 rispetto a ieri (+1.814 il giorno prima).

Tamponi adolescenti spagnoli 3

I tamponi e il tasso di positività

I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 244.797, ovvero 39.195 in più rispetto a ieri quando erano stati 205.602. Mentre il tasso di positività è 1,3% (l’approssimazione di 1,27%); ieri era 1,4% e tre giorni fa era 1%. Qui la mappa del contagio in Italia.

Le vittime

Le vittime: sono 13 contro le 11 di ieri.

Il sistema sanitario

ospedale

In crescita sia le degenze ordinarie e in lieve aumento quelle in area critica. I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono +23 (ieri -1), per un totale di 1.111 ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva (TI) sono +1 — si tratta del saldo tra le persone uscite e quelle entrate in TI — (ieri +8), portando il totale dei malati più gravi a 162, con 9 ingressi in rianimazione (ieri 13).

I vaccinati

Vaccino anziani

Le dosi di vaccino somministrate sono oltre 60,5 milioni. I cittadini che hanno ricevuto la seconda dose sono oltre 26,3 milioni (48,70 % della popolazione over 12) Qui la mappa aggiornata ogni sera e qui i dati in tempo reale del report «Vaccini anti Covid-19» sul sito del governo.

Il caso Sardegna

TAMPONI SARDEGNA SET SIRENETTA

È attesa in giornata la firma di una nuova ordinanza del presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, che prevede il ripristino dei controlli agli arrivi negli scali sardi. I casi di positività in crescita nelle ultime settimane nell’Isola e la presenza della variante Delta, per la Regione richiedono una intensificazione dei controlli, soprattutto per chi proviene da Paesi nei quali si registra una recrudescenza del virus.

turismo sardegna 4 turismo sardegna 5