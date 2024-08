L'ARTE CHE CI PIACE - UNA VOLTA AL MESE I VISITATORI DEL MUSEO DELLE CIVILTÀ D’EUROPA E DEL MEDITERRANEO DI MARSIGLIA POSSONO ESPLORARLO... NUDI - NEI CORRIDOI DEL "MUCEM" È OSPITATA UNA MOSTRA SUL NATURISMO, E GLI INTERESSATI POSSONO VIVERE L'ESPERIENZA A "360 GRADI" - GLI SCAZZI ALL'INGRESSO, DOVE I PURISTI NON VOGLIONO INDOSSARE LE SCARPE, E I RACCONTI DI CHI SI E' SPOGLIATO PER GODERSI L'ARTE...

“Non è possibile! Bisogna mettersi le scarpe..”. Scena divertente che può capitare nel Museo delle Civiltà d’Europa e del Mediterraneo di Marsiglia quando – accade una volta al mese – è possibile visitare una mostra dedicata al naturismo, indossando (si fa per dire) una mise perfettamente in tono con il percorso espositivo, a patto di indossare le calzature.

“Pensavo fosse una mostra naturista!”, si lamenta tra il serio e il faceto un cliente nei corridoi del Mucem, il pluripremiato museo aperto nello scorso decennio nella città portuale mediterranea francese e ben presto diventato una delle principali attrazioni della città. "Lo ha chiesto il museo, per evitare piccoli infortuni e per ragioni di igiene”, racconta all’agenzia France Presse Eric Stefanut, della Federazione francese di naturismo (FFN), co-conduttore dell’insolita visita guidata che in un martedì d'agosto riunisce un’ottantina di curiosi.

Una volta entrati, tutti si mettono alla scoperta delle fotografie, dei disegni, dei libri, dei film, delle riviste, dei dipinti e delle sculture, prestati tra gli altri dal Centre Pompidou di Parigi, dallo stesso Louvre o dalla Biblioteca nazionale svizzera di Berna. "Oggi è il mio compleanno e cercavamo qualcosa di diverso da fare", spiega Julie Guegnolle, 38 anni, in pareo, accompagnata dal marito Matthieu, 37 anni, nudo. "Non capita tutti i giorni di avere l'opportunità di passeggiare nudi in un museo. Quando siamo arrivati, eravamo un po' persi, ma non è così strano", afferma entusiasta.

La mostra, visibile fino al 9 dicembre, accoglie anche visitatori completamente vestiti, al di fuori degli orari dedicati. "Siamo a Marsiglia per la settimana. Abbiamo visto la mostra su Instagram e volevamo dare un'occhiata", spiegano Kieren Parker-Hall, 28 anni, e Xander Parry, 30, del sud-ovest di Marsiglia, Inghilterra.[…]

Marsiglia è stata "una roccaforte del naturismo", racconta Bruno Savez, presidente dell'associazione naturista locale fondata nel 2014 e co-conduttore della visita. All'inizio del XX secolo, un abate, Urbain Legré, si prendeva cura dei bambini affetti da tubercolosi e li esponeva nudi al sole, con l'accordo dei genitori e della sua diocesi di fare esercizi e bere acqua, spiega. […]

Oggi Marsiglia e i suoi dintorni dispongono di diverse strutture dedicate dove il clima “attira necessariamente le persone”. Tuttavia, in assenza di una classifica ufficiale, è difficile sapere se la Francia sia la destinazione turistica numero uno al mondo per i naturisti. "Siamo tallonati dalla Spagna, per quanto riguarda il numero di ingressi nei centri di vacanza. Non contiamo i naturisti da spiaggia, che sono molto numerosi e non necessariamente frequentano i centri", analizza Bruno Savez. […]

