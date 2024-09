26 set 2024 17:12

L'ARTE DELLA GUERRA BY AVIV KOCHAVI - CHI È IL MILITARE ISRAELIANO, SOPRANNOMINATO "UN FOUCAULT IMBOTTITO DI STEROIDI", CHE HA IDEATO L’ATTACCO CONTRO GLI HEZBOLLAH - EX CAPO DI STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO, KOCHAVI HA TRASFORMATO LE IDEE DEI FILOSOFI FRANCESI IN PIANI DI BATTAGLIA - DA FOUCAULT HA IMPARATO A RIDEFINIRE GLI SPAZI E LE COSE: GLI OGGETTI DI USO QUOTIDIANO DIVENTANO ARMI, COME AVVENUTO PER I CERCAPERSONE - DA DELEUZE E GUATTARI A GUY DEBORD, COME I FILOSOFI "ISPIRANO" I MILITARI DELLO STATO EBRAICO...