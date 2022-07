8 lug 2022 12:45

L'ATTENTATO SI PREPARA IN CASA - L'ASSASSINO DI SHINZO ABE HA UCCISO L'EX PREMIER GIAPPONESE CON UNA SORTA DI "DOPPIETTA" RUDIMENTALE, FATTA CON DUE TUBI AVVOLTI DA NASTRO ISOLANTE NERO - IL KILLER, UN EX MILITARE, HA NASCOSTO L'ARMA PER AVVICINARSI IL PIÙ POSSIBILE ALLA SUA VITTIMA PER E COGLIERE DI SORPRESA IL SERVIZIO DI SICUREZZA - C'È UNA LUNGA STORIA DI ATTENTATORI CHE USANO ARMI "FATTE IN CASA" PER...