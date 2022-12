L'ATTRAZIONE DI MR TESLA PER I PEGGIORI – ELON MUSK È VOLATO IN QATAR PER LA FINALE DEI MONDIALI – OLTRE AI TANTI EMIRI CHE LO ATTORNIAVANO INSIEME A LUI C’ERA IL COGNATO DI DONALD TRUMP, JARED KUSHNER (SI VOCIFERA CHE MUSK VOGLIA LASCIARGLI IL POSTO DI CEO DI TWITTER) – MR TESLA, CHE INDOSSAVA UNA T-SHIRT VERDE STILE ZELENSKY, HA STRETTO LA MANO A TUTTI, PURE AL PRESIDENTE TURCO ERDOGAN – MA CHE STA BEVENDO ELON MUSK DENTRO LO STADIO IN UN BICCHIERE DA VINO? DAL COLORE SEMBREREBBE UNA BEVANDA VIETATISSIMA NEGLI STATI QATARINI…

Da www.lastampa.it

Più volte inquadrato dalle telecamere in mondovisione e soggetto di centinaia di scatti immortalati dal pubblico presente. Elon Musk era uno dei tanti vip presenti nella tribuna d'onore dello stadio Lusail di Doha il giorno della finale tra Argentina e Francia. Il neo-proprietario di Twitter, come ovvio, non era solo. Attorno a lui hanno gravitato una serie di personalità di spicco del mondo della politica e della finanza. Ecco chi sono.

Elon Musk Shaking Everyone’s Hand at The World Cup. A Man of The People! #ArgentinaVsFrance #WorldCupFinal pic.twitter.com/MU2YwphvhK — Matt Wallace (@MattWallace888) December 18, 2022

