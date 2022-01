C'È CHI SI METTE IN ISOLAMENTO MA NON PER EVITARE IL COVID - IL LIBRO "VOCI DAL SILENZIO" RACCONTA COME VIVONO I NUOVI EREMITI: PERSONE CHE SCELGONO DI ESTRANIARSI DAL RESTO DEL MONDO ALLA RICERCA DELLA SALVEZZA DELL'ANIMA - NON SI TRATTA DI SCIROCCATI, MISANTROPI, SOCIOPATICI E INETTI AL LAVORO, MA "REDUCI" CON STORIE DI RISCATTO: FRA CRISTIANO DELL'EREMO DI SANTA MARIA MADDALENA, GIANNI MENICHETTI DI POSITANO NEL SUO BUEN RETIRO FIABESCO, "IL PAZZO DEL FIUME"…

Gianluca Veneziani per “Libero Quotidiano”

Stare soli, distanziarsi, evitare i contatti, vivere in quarantena sono i mantra che sentiamo ripetere dai guru spirituali di oggi, i virologi, per evitare i contagi e rimanere in salute. Ma da tempo c'è chi preferisce la solitudine e rifugge gli assembramenti non per paura, prudenza o responsabilità civile, quanto per spinta interiore, vocazione e coraggio di una scelta estrema, per cercare qualcosa di più alto e duraturo della salute: la salvezza, quella dell'anima.

Destano così ammirazione le storie degli eremiti d'Italia raccolte nell'intenso libro di viaggio, fisico e mistico, dei registi Joshua Wahlen e Alessandro Seidita, Voci dal silenzio (Tea, pp. 240, euro 16): un'opera figlia di un documentario omonimo che i due hanno realizzato nel 2018 muovendosi da Nord a Sud della Penisola a bordo di un camper scassato e intervistando nei posti più sperduti uomini e donne che hanno deciso di vivere nel Distacco e perciò nella Pienezza.

L'IMPRESA

Già il titolo crea un cortocircuito perché si avventura nell'impresa impossibile di dare voce al silenzio: farlo richiede una certa delicatezza, la ponderazione di ogni singolo vocabolo affinché il linguaggio non violi né sporchi quell'assenza di suoni male dia senso. E il Silenzio si fece Verbo.

Ma il titolo è solo la prima contraddizione sorprendente. Aprendo il libro, ti aspetteresti di trovare storie di misantropi, sociopatici, mentecatti alieni dalla realtà e inetti al lavoro o mistici che rifiutano ogni contatto col mondo e vivono in una dimensione esclusivamente contemplativa.

Ti ritrovi invece davanti profili affascinanti di esseri umani in carne e ossa, a tre dimensioni e con tutti e cinque i sensi ben attivi, molto vicini a noi e molto più consapevoli della realtà rispetto a chi vive "là fuori".

Sono le storie di chi ha già avuto un'esistenza precedente, ha conosciuto il mondo, le sue bellezze, le sue tentazioni e le sue delusioni, le vicende di "reduci" con un bagaglio di esperienze da ricordare, da sublimare o da riscattare; sono ex pugili, ex modelle, ex sessantottini, ex medici di guerra e donne divorziate. E sono anche persone che hanno trovato canali alternativi per costruire relazioni più solide con gli altri esseri umani, la natura e il divino.

Ti imbatti così in fra Cristiano dell'eremo di Santa Maria Maddalena, in Lunigiana, uno che faceva il dottore e oggi prega, lavora in bottega, cura l'orto, impasta il pane, ravvivando il vecchio motto ora et labora e mettendo i frutti della sua fatica al servizio degli ospiti: la manualità diventa in lui massima forma di preghiera e contatto col sacro.

Incontri quindi suor Paola dell'eremo di Santa Maria in Piemonte, con alle spalle una vita matrimoniale, nella quale avvertiva di essere più sola che oggi nel suo ritiro remoto accanto a un monastero: qua, oltre a dedicarsi a Dio, svolge una preziosa attività sociale, offrendo sostegno alle giovani coppie e alle famiglie in difficoltà in una sorta di centro di ascolto; e vedi Pietro, il mistico rivoluzionario dell'eremo di Monte Aspra in Umbria, passato da contestazioni politiche e droghe negli anni '60 a un'ascesi spirituale fatta anche di coltivazione dei campi (è l'immaginazione al podere), di spostamenti a bordo di un quad e di lavorazione di borse di cuoio che poi rivende nei mercati di paese e da cui trae denaro per sostentarsi.

Ed ecco quindi Frédéric Vermorel dell'eremo di Sant'Ilarione in Calabria, l'influencer sacro, l'eremita iperconnesso che pubblica su Facebook meditazioni e preghiere creando una rete virtuale di credenti Un viaggio tra gli eremita e dando un valore tecnologico alla parola Religione (che ha lo stesso significato di link, «collegamento»).

E trovi pure eremiti come Gianni Menichetti di Positano, che nel suo buen retiro fiabesco, un'arca di Noè animata da dozzine di animali (cani, volpi, capre, pecore, galli, galline, asini, tre scrofe gigantesche), ha accolto anche una compagna, Johanna, «una bella eremita venuta giù dal cielo» come la chiama lui. A conferma che si può vivere un isolamento di coppia, insieme eremitico ed erotico.

Le loro scelte di vita erroneamente vanno intese come forme di egoismo, autosufficienza o ripiegamento narcisistico su di Sé. Viceversa vivere soli con se stessi è il miglior modo per relativizzarsi e distaccarsi dall'Io, comprenderne la pochezza e non sentirsi più al centro, compiendo un doppio processo di estasi, che significa uscita da sé, ed entusiasmo, che vuol dire riempirsi di Dio.

Una via dunque per cambiare prospettiva, rivolgendo occhi e mente a ciò che è attorno, più in alto, più in profondità, oltre e davanti a sé e smetterla di rimirarsi, in modo compiaciuto o disperato, l'ombelico.

LA MERAVIGLIA

Questa postura, che potremmo definire di distanziamento spirituale dall'Ego, consente di tornare a stupirsi del fatto che le cose siano, di riacquistare la meraviglia e aprirsi di nuovo al mistero.

E in questo sguardo contemplante favorito dal silenzio, che è altra cosa dal mutismo o dalla sordità perché in esso si presta ascolto e attenzione eliminando i rumori di fondo, si esercita anche l'atto orante e creativo per eccellenza: il pensare che, come insegnava Heidegger, è anche un ringraziare. La realtà di esserci e Dio di averla fatta.

