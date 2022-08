22 ago 2022 12:12

L'ENERGIA COSTA? NON E’ UN PROBLEMA SE SAI COME RUBARLA - UN 35ENNE SERBO, RESIDENTE NEL CAMPO NOMADI DI SCAMPIA, NON PAGAVA UN CENTESIMO DI CORRENTE: AVEVA STESO 2 KM DI CAVI PER COLLEGARE LA SUA ABITAZIONE DIRETTAMENTE ALLA RETE ELETTRICA NAZIONALE – RISULTATO? NESSUN CONTATORE, NESSUNA BOLLETTA, TUTTO A SCROCCO – SULL’UOMO, DENUNCIATO PER FURTO DI ENERGIA ELETTRICA, PENDEVA UN ORDINE DI CARCERAZIONE EMESSO NEL 2019…