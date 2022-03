4 mar 2022 14:29

C'ERA UNA VODKA... - IN AMERICA MOLTI BAR E LOCALI HANNO DECISO DI CAMBIARE I NOMI DI ALCUNI DRINK DOPO L'INVASIONE RUSSA IN UCRAINA - IL "MOSCOW MULE" DIVENTA "KIEV MULE" O "SNAKE ISLAND MULE", LA CAIPIROSKA "CAIPI ISLAND", MENTRE I COCKTAIL "WHITE RUSSIAN" E "BLACK RUSSIAN" SONO STATI CAMBIATI IN "WHITE UKRAINIAN" E "BLACK UKRAINIAN" - OLTRE AL CAMBIO DI NOMI, MOLTI HANNO INIZIATO A BOICOTTARE LA VODKA…