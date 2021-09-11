Harry e Linda Macklowe La collezione Macklowe 2
C'ERAVAMO TANTO AMATI - PER REGOLARE IL DIVORZIO TRA I RICCHISSIMI HARRY E LINDA MACKLOWE VA ALL'ASTA DA SOTHEBY'S LA LORO COLLEZIONE DI CAPOLAVORI D'ARTE CONTEMPORANEA (DA PICASSO A GIACOMETTI) DEL VALORE DI 600 MILIONI DI DOLLARI - I DUE, SPOSATI DAL 1959, NON SONO RIUSCITI A METTERSI D'ACCORDO SUL VALORE DEL PATRIMONIO E SU COME DIVIDERLO, COSì I GIUDICI HANNO DECISO PER LA VENDITA..-
Harry e Linda Macklowe La collezione Macklowe 2
IN GINOCCHIO DA GIANNI – A VENEZIA BONG JOON-HO, REGISTA DI "PARASITE", HA FINALMENTE INCONTRATO GIANNI MORANDI E HA CANTATO “IN GINOCCHIO DA TE". IL BRANO ERA INSERITO NELLA COLONNA SONORA DEL FILM PREMIATO AGLI OSCAR CON QUATTRO STATUETTE – MORANDI: “MI SONO EMOZIONATO” - VIDEO
CONTE, L’AVVOCATO SENZA POPOLO - IACOBONI TWEET! "SULLA “STAMPA” FABIO MARTINI RACCONTA CHE CONTE IERI ALLA FESTA DELL’UNITÀ A BOLOGNA AVEVA UNA CLAQUE DI GRILLINI AD ATTENDERLO. STESSE FACCE VISTE IN ALTRE TAPPE. TRA GLI SPETTATORI “NEUTRALI”, SOLO UN TERZO HA APPLAUDITO L’AVVOCATO DEL POPOLO…"
LE AUTO CHE HANNO FATTO LA STORIA – NELLA CLASSIFICA DELLE MACCHINE PIÙ VENDUTE DI TUTTI I TEMPI CI SONO CINQUE TEDESCHE, TRE AMERICANE, DUE GIAPPONESI E UN’ITALIANA – LA REGINA INDISCUSSA È LA TOYOTA COROLLA CON PIÙ DI 50 MILIONI UNITÀ, 9 MILIONI DELLA SECONDA CLASSIFICATA – LA CLASSIFICA COMPLETA…
ANCHE A MANCHESTER RONALDO CONTINUA A FARE QUELLO CHE HA SEMPRE FATTO: I GOL - DOPPIETTA ALL’ESORDIO CON LO UNITED, IL VICEPRESIDENTE JUVE NEDVED IN DIRETTA COMMENTA: “NON MI SORPRENDE” - DOPO 12 ANNI OLD TRAFFORD, IL TEATRO DEI SOGNI, È AI PIEDI DI CR7 CHE PARTE DA CENTRAVANTI, SVARIA, MANDA AL BAR I NON IRRESISTIBILI DIFENSORI AVVERSARI E FA GODERE IL VECCHIO SIR ALEX FERGUSON IN TRIBUNA… - VIDEO
CAFONALINO ''AVE MOU'' – DA IVAN ZAZZARONI ALLA ZAZZERA DI DAGO, DAL LAZIALE TIMPERI AI FIGLI DI VIOLA E FALCAO, DALL’IMMUNOLOGO LE FOCHE ALLA GNOCCHISSIMA MORENA GENTILE, SI SCATENA LA MOURINHO-MANIA CON IL NUOVO LIBRO DI DOTTO – DAGO METTE IN GUARDIA LO "SPECIAL": ''I ROMANI NON CONFONDONO MAI LA CRONACA CON LA STORIA. ATTENTO A TUTTI QUESTI ALLORI, DAVANTI ALLE SCONFITTE IL ROMANO È SPIETATO" E FA NOTARE COME L'ARRIVO DI JOSE' HA MESSO IN OMBRA IL CULTO DI TOTTI
DOVE VAI IN VACANZA? A GRADO! – LO STORICO DELL'ARTE LUIGI FICACCI: "PROPRIO DOVE L’ADRIATICO SI CONCLUDE IN UNA LAGUNA SI POSSONO RINTRACCIARE I CARATTERI DELLA PIÙ ELEVATA CIVILTÀ BIZANTINA, IN UN AVORIO CONSERVATO AL BRITISH MUSEUM. E’ MOLTO PROBABILE CHE NEL VII SECOLO, QUELLA TAVOLETTA VENISSE ESEGUITA E INSERITA IN UNA CATTEDRA VESCOVILE EBURNEA, DEDICATA ALL’APOSTOLO PIETRO – E POI LA CATTEDRALE DI SANT'EUFEMIA, LA BELLISSIMA CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE, IL CAMPO DEI PATRIARCHI, UN ORGANISMO URBANO CHE…" - VIDEO
BOLLETTINIAMOCI! – OGGI 5.522 CASI E 62 DECESSI, CON 286.028 TAMPONI (5.440 IN MENO RISPETTO A IERI) E IL TASSO DI POSITIVITÀ CHE SALE DI NUOVO AL 2% - LE DOSI DI VACCINO SOMMINISTRATE SONO OLTRE 80,2 MILIONI, CON PIÙ DI 39,4 MILIONI DI CITTADINI CHE HANNO RICEVUTO IL RICHIAMO (73,12% DELLA POPOLAZIONE OVER 12) – BRUSAFERRO DELL’ISS: “LE INFEZIONI STANNO COINVOLGENDO DI MENO I GIOVANI. L'ETA' MEDIA E' DI...”