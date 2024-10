L'ESTATE È FINITA, MA C'È ANCORA VOGLIA DI UN BEL "CALIPPO" - AMBRA BIANCHINI, 22ENNE STELLINA DI ONLYFANS, STA GIRANDO L'ITALIA INSIEME ALLA "COLLEGA" "LOVELY PAOLINA" PER OFFRIRE GRATUITAMENTE DEL SESSO ORALE AI FORTUNATI PRESCELTI - IL "CALIPPO TOUR" È DOCUMENTATO SUI SOCIAL, IMPREVISTI COMPRESI: UNA DELLE DUE, "LOVELY PAOLINA", È RIMASTA INCINTA DURANTE GLI ULTIMI MESI, E IL "PADRE" SAREBBE IL "DOTTOR BAVARO"

Estratto dell'articolo di Virginia Della Sala per “Il Fatto Quotidiano”

ambra bianchini 4

Lo raccontiamo nel modo più asciutto possibile. [...] Su Tiktok e sui social network frequentati dai teenager e dai giovanissimi pare esserci una generale tendenza a sottovalutare i pericoli e le pratiche sessuali.

Al punto che ogni giorno ci sono appelli di scienziati e istituzioni a educare, tanto sull’uso dei social quanto sul sesso, mentre – come abbiamo già raccontato – si prova a trovare un modo per limitare l’accesso a questi strumenti da parte dei più giovani. Finora non sono stati fatti grossi passi avanti. Anzi. Ogni manciata di mesi, nasce un nuovo fenomeno a sfondo sessuale che coinvolge i ragazzi e l’asticella dell’assurdo, insieme a quella del rischio, si alzano sempre più. Eccone una carrellata.

lovely paolina e ambra bianchini

Il calippo tour. È iniziato qualche mese fa: due ventenni hanno iniziato a girare tutte le città d’Italia per praticare sesso orale a degli sconosciuti. L’uomo di turno è semplicemente scelto dalle “candidature” sui social network tra i follower delle ragazze. L’intero viaggio è documentato sui social: l’arrivo in stazione, l’attesa del passaggio da parte del “prescelto”, l’arrivo in stanza d’hotel, la “presentazione” dell’uomo con volto coperto che spesso è sposato e con figli.

Per il contenuto “hot” poi si rimanda ai profili Onlyfans dove, pagando, si può vedere il video. I tour per i “fan” delle pornodive certo non sono una novità, ma questo format è ormai virale su tutte le piattaforme, TikTok in testa, e il messaggio che passa – al di là della naturale valutazione che si può fare sull’atto sessuale – è che sia normale affidarsi agli sconosciuti in questo modo, per lo più senza protezioni.

ambra bianchini lovely paolina calippo tour 1

L’ultima di queste ore è che una delle due ragazze sia incinta e che sia accaduto durante il tour. Una questione serissima, se fosse vera. E che invece viene sfruttata dalle due ragazze per prendere in giro gli utenti.

Sex Roulette. [...] Funziona su per giù così: ci si accorda in una chat anonima, ci si incontra a volto coperto, si fa sesso di gruppo non protetto e chi dovesse rimanere incinta, perde. Secondo le notizie circolate in queste ore, ci sarebbe anche la variante che prevede l’inserimento di un partecipante sieropositivo. [...]

Naked challenge. Anche questa competizione interessa le coppie: filmare la reazione facciale del proprio partner quando gli si compare di fronte nudo. La prima utente a dare il via al contenuto è stata una ragazza americana che ha filmato il momento in cui ha cercato di distrarre il fidanzato da una partita ai videogame. Il video è diventato virale in pochissimo tempo e la pratica si è trasformata in una moda, da condividere ovviamente online. [...]

ambra bianchini lovely paolina calippo tour 3 ambra bianchini lovely paolina calippo tour 2 ambra bianchini lovely paolina calippo tour 11 ambra bianchini 2 ambra bianchini lovely paolina calippo tour 6 ambra bianchini lovely paolina calippo tour 7 ambra bianchini 1 ambra bianchini 3 ambra bianchini 5 ambra bianchini lovely paolina calippo tour 5 ambra bianchini lovely paolina calippo tour 4 lovely paolina ambra bianchini lovely paolina calippo tour 8 ambra bianchini lovely paolina calippo tour 10