9 mag 2022 11:00

L'EVOLUZIONE DELLO STALKING: LE SPEDIZIONI PUNITIVE DEGLI EX - NELL'ISOLA DI PONZA È ANDATO IN SCENA UN RAID VIOLENTO CONTRO IL NUOVO FIDANZATO DI UNA DONNA, ORCHESTRATO DALL'EX COMPAGNO DI LEI, CHE NON ACCETTAVA LA SEPARAZIONE - ALL'AGGRESSIONE HA PARTECIPATO PURE IL FIGLIO DELLA COPPIA, CHE PARTEGGIA PER IL PADRE - LA VITTIMA MOSTRA LE FOTO: "SONO VIVO PER MIRACOLO. LUI HA IL BRACCIALETTO ELETTRONICO, EPPURE…" - VIDEO