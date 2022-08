L'EX DIRETTORE FINANZIARIO DELLA TRUMP ORGANIZATION, ALLEN WEISSELBERG, VUOLE DICHIARARSI COLPEVOLE DI 15 ANNI DI FRODE FISCALE MA NON COOPERERÀ CON LE AUTORITÀ DI NEW YORK NELL'AMBITO DELLE INDAGINI SULLE SOCIETÀ DELL'EX PRESIDENTE USA - L'EX DIRETTORE FINANZIARIO DELL'IMPERO TRUMP RICEVERÀ UNA CONDANNA A CINQUE MESI DI CARCERE MA SCONTERÀ SOLO 100 GIORNI – INTANTO TRUMP STA VALUTANDO LA POSSIBILITÀ DI PUBBLICARE I VIDEO DEL BLITZ DELL'FBI A MAR-A-LAGO GIRATI DALLE TELECAMERE DI SORVEGLIANZA…

USA: EX MANAGER TRUMP VERSO DICHIARAZIONE COLPEVOLEZZA SU TASSE

(ANSA) - L'ex direttore finanziario della Trump Organization, Allen Weisselberg, si appresta a dichiararsi colpevole di 15 anni di frode fiscale ma non coopererà con le autorità di New York nell'ambito delle indagini sulle società dell'ex presidente Usa. Lo riportano i media americani, secondo i quali Weisselberg si dovrebbe dichiarare colpevole nelle prossime ore nel corso di un'udienza in programma nel pomeriggio italiano. In base all'accordo in via di definizione, l'ex direttore finanziario dell'impero Trump riceverà una condanna a cinque mesi di carcere ma ne sconterà solo 100. Weisselberg non coopererà, ma testimonierà se il caso arriverà a processo.

USA: TRUMP VALUTA DI PUBBLICARE VIDEO BLITZ FBI A MAR-A-LAGO

(ANSA) - Donald Trump sta valutando la possibilità di pubblicare i video del blitz dell'Fbi a Mar-a-Lago girati dalle telecamere di sorveglianza. Lo riporta Cnn citando alcune fonti, secondo le quali il problema non è se li pubblicherà ma quando lo farà.

