2 feb 2022 15:35

L'HORROR CHE ARRIVA DAGLI ANNI '70 - USCIRA' IL 18 FEBBRAIO SU NETFLIX "NON APRITE QUELLA PORTA", SEQUEL DEL CLASSICO DEL 1974 - IL PLOT: "DOPO QUASI 50 ANNI DI CLANDESTINITA', LEATHERFACE TORNA PER TERRORIZZARE UN GRUPPO DI GIOVANI AMICI IDEALISTI CHE ACCIDENTALMENTE SCONVOLGONO IL SUO MONDO ACCURATAMENTE PROTETTO IN UNA REMOTA CITTA' DEL TEXAS..." - VIDEO