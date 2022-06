L'IMPROVVISA ASCESA DEI SELFIE 0.5 - UNA NUOVA MODA IMPAZZA SUI SOCIAL: SCATTARSI UN SELFIE CON LE TELECAMERE GRANDANGOLO IN DOTAZIONE AI NUOVI SMARTPHONE, COME L'IPHONE 12 O IL SAMSUNG 10 - A DIFFERENZA DI UN SELFIE TRADIZIONALE, PER IL QUALE E' POSSIBILE PREPARARSI E METTERSI IN POSA, QUESTE IMMAGINI SI CARATTERIZZANO PER ESSERE POCO CURATE, DISTORTE, E PAZZE, E ORMAI INSTAGRAM NE E' PIENA...

Dagotraduzione dal New York Times

Julia Herzig, ventiduenne di Larchmont, New York, ha "un'ossessione": è quella di fare un nuovo tipo di selfie, che non è esattamente conforme agli standard.

In alcuni di questi selfie, la fronte di Herzig si gonfia per metà dell'inquadratura. I suoi occhi sono semi cerchi, che scrutano qualcosa oltre la telecamera. Il suo naso sporge. La sua bocca è invisibile. Queste immagini sono migliori quando hanno "vibrazioni inquietanti", ha detto.

La signora Herzig ha iniziato a scattare queste foto - chiamate selfie 0.5 (pronunciati selfie "punto cinque" e non "metà" selfie) - quando l'anno scorso è passata a un iPhone 12 Pro e ha scoperto che la sua fotocamera posteriore aveva un obiettivo ultra grandangolo che poteva far sembrare lei e le sue amiche "distorte e pazze".

Ma quello che sembrava uno scherzo è diventato qualcosa di più grande di quanto pensasse Herzig, neolaureata alla Washington University di St. Louis. Alcuni mesi fa, dopo le vacanze di primavera, ha aperto Instagram a un feed pieno di selfie 0.5. «All'improvviso, un giorno, tutti si stavano facendo selfie 0.5», ha detto.

Ovunque la Gen Z si riunisca in questi giorni, è quasi inevitabile scattare un selfie 0.5. I selfie 0.5 stanno comparendo su Instagram, proliferando nelle chat di gruppo, diventando il discorso delle feste e spesso vengono scattati per raccontare le minuzie della vita quotidiana.

A differenza di un selfie tradizionale, per il quale le persone possono prepararsi e posare all'infinito, il selfie 0.5 – così chiamato perché gli utenti toccano 0.5x sulla fotocamera di uno smartphone per passare alla modalità ultra-wide – è diventato popolare perché è tutt'altro che curato. Poiché l'obiettivo ultra grandangolare è integrato nelle fotocamere posteriori dei telefoni, le persone non possono guardarsi mentre fanno un selfie 0.5, creando immagini casuali che trasmettono la fantasia della distorsione.

«Non sai davvero come andrà a finire, quindi devi solo fidarti del processo e sperare che ne venga fuori qualcosa di buono», ha detto Callie Booth, 19 anni, di Rustburg, in Virginia, che ha aggiunto che un buon selfie 0.5 era l'“antitesi” di un buon frontale.

Nei loro migliori selfie 0.5, ha detto Booth, lei e le sue amiche sono sfocate e serie. «Non è la tradizionale immagine perfetta», ha detto. «Rende più divertente guardarsi indietro».

Il problema è che fare un selfie 0.5 è difficile per via della fotocamera posteriore. Se i selfie-takers vogliono inserire tutti in una cornice, devono allungare le braccia il più in alto possibile. Se vogliono massimizzare la distorsione di un viso, devono appoggiare il telefono perpendicolarmente alla fronte e proprio all'attaccatura dei capelli.

Oltre a queste acrobazie, poiché il telefono è capovolto, gli appassionati di selfie 0.5 devono premere il pulsante del volume per scattare la foto, facendo attenzione a non confonderlo con il pulsante di accensione. A volte selfie 0.5 con grandi gruppi richiedono anche l'uso di un autoscatto. Nulla è visibile fino a quando non viene scattato il selfie, e questo è già la metà del divertimento.

«Fotografo e in realtà non lo guardo fino a più tardi, quindi diventa più importante catturare il momento piuttosto che vedere come appare», ha detto Soul Park, 21 anni, di Starkville, Miss.

Gli obiettivi grandangolari e ultra grandangolari non sono nuovi. Brevettati per la prima volta nel 1862, sono spesso utilizzati per catturare più scene grazie al loro campo visivo più ampio, in particolare nella fotografia architettonica, paesaggistica e di strada.

I selfie, resi popolari da celebrità come Ellen DeGeneres, Kim Kardashian e Paris Hilton, sono un'innovazione più moderna (anche se anche questo a volte è in discussione). Nel 2013, Oxford Dictionaries ha aggiunto "selfie" al suo dizionario online e l'ha designata come "Parola dell'anno".

Il selfie 0.5 è nato dalla convergenza dell'obiettivo grandangolare con il selfie, reso possibile quando gli obiettivi ultra grandangolari sono stati aggiunti all'iPhone 11 di Apple e al Galaxy S10 di Samsung nel 2019 e ai modelli più recenti.

A causa del grandangolo, i soggetti più vicini a un obiettivo sembrano più grandi, mentre quelli più lontani sembrano più piccoli. Questo cambiamento deforma i soggetti in un modo che è gradito, ad esempio, nella fotografia architettonica ma tradizionalmente sconsigliato nella ritrattistica.

«Il grandangolo per i ritratti era molto diverso perché rendeva lo scatto solo più distorto», ha affermato Alessandro Uribe-Rheinbolt, 23 anni, fotografo colombiano con sede a Detroit.

Il signor Uribe-Rheinbolt ha detto di aver recentemente portato il grandangolo dal suo lavoro di ritrattista - in cui i clienti chiedono l'aspetto di un selfie 0.5 - alla sua vita personale, usandolo per fotografare i suoi amici, i suoi abiti e la sua routine quotidiana.

«Gli conferisce un aspetto più casual», ha detto. «C'è molta più creatività nel modo in cui ti angola e nel modo in cui la metti più vicino».

Un selfie 0.5 inedito è più giocoso di un selfie frontale. Pubblicare selfie su Instagram in cui gli arti sono tagliati o gli occhi pieni di difetti fa sembrare che i fotografi - e i social media - si prendano meno sul serio.

«È qualcosa che rompe perché stai riconoscendo che stai scattando una foto per il gusto di scattare una foto», ha detto Hannah Kaplon, 22 anni, di Sacramento. «Sta cercando di rendere di nuovo casual Instagram».

La signora Kaplon, una neolaureata alla Duke University, ha detto che si fa un selfie 0.5 per la maggior parte delle occasioni: una notte di studio in biblioteca, una cena con 11 ospiti, una festa di basket.

«Ovunque io e i miei amici fossimo, pensavo, “Dobbiamo fare un selfie 0.5”», ha detto. «La tendenza ha preso vita propria».

