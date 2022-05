L'INCREDIBILE VIDEO DELLA RESISTENZA DI UN SOLDATO UCRAINO NELLE TRINCEE VICINO A LUGANSK - NEL FILMATO SI VEDE UN MILITARE CHE CERCA DI RESPINGERE L'AVANZATA DI UN GRUPPO DI MILIZIANI FILO-RUSSI, SOTTO UNA PIOGGIA DI PROIETTILI E GRANATE - DOPO UNO SCAMBIO DI FUCILATE, UNO DEGLI ASSALITORI GLI LANCIA UNA BOMBA A MANO: L'UOMO RIESCE A RILANCIARLA INDIETRO, MA POI… - VIDEO

la resistenza di un soldato ucraino nelle trincee 1

Guido Olimpio per www.corriere.it

Tiri d’artiglieria massicci, campi punteggiati dai crateri delle cannonate e le trincee. Il conflitto in Ucraina, in questa fase, è simile a ciò che avvenne in Europa durante la prima guerra mondiale. Il video lo dimostra. Zona di Novotoshkivske, Luhansk. Un gruppo di miliziani filo-russi entra in una postazione dopo aver neutralizzato la maggior parte dei difensori. Ne resta solo uno, protetto dietro uno dei piccoli “bracci” scavati nel terreno.

la resistenza di un soldato ucraino nelle trincee 2

Dopo uno scambio di fucilate gli assalitori usano delle granate, l’ucraino risponde, rilancia indietro un ordigno, cerca di fronteggiare la minaccia. I nemici riprovano e riescono a centrare il nascondiglio, il soldato è investito dall’esplosione. Resta ferito o forse è andata ancora peggio.

la resistenza di un soldato ucraino nelle trincee 3

Brevi istanti filmati da un drone nel duplice ruolo di vedetta in avanscoperta e di testimone di uno dei tanti combattimenti in corso nella regione orientale del paese. I soldati di Kiev hanno creato molte installazioni con bunker, tunnel, camminamenti “coperti”. Alcune sono state realizzate con legno, cemento, terra riportata, sacchetti di sabbia. Studiate – ove possibile – per incassare il martellamento continuo di razzi, mortai e cannoni.

la resistenza di un soldato ucraino nelle trincee 4

Anche i russi stanno creando le loro linee nella parte meridionale, in quelle aree oggi sotto il loro controllo. Conquistare una trincea può costare molto, dipende dalla dotazione delle armi (mitragliatrici, anticarro), dalla precisione dal fuoco degli artiglieri, dalla tempra di chi va all’attacco e di chi respinge

la resistenza di un soldato ucraino nelle trincee 8 la resistenza di un soldato ucraino nelle trincee 6 la resistenza di un soldato ucraino nelle trincee 7 la resistenza di un soldato ucraino nelle trincee 5