L'INSOPPORTABILE PESO DI ESSERE NICOLAS CAGE - IL NUOVO FILM IN CUI L'ATTORE ROMANZA SE' STESSO, "THE UNBEREABLE WEIGHT OF MASSIVE TALENT", FA IMPAZZIRE LA STAMPA AMERICANA, A PARTIRE DA ''ROTTEN TOMATOES'': 100% - "VARIETY": "UNA COMMEDIACHE SI DIVERTE A PRENDERE IN GIRO NICOLAS CAGE CELEBRANDO TUTTO CIO' CHE LO RENDE NICOLAS CAGE" - "HOLLYWOOD REPORTER": "UN GIOCO RIVOLTO AI FAN CHE AMANO LE SUE FOLLIE" - "INDIEWIRE": "IL FILM PIU' DIVERTENTE DELL'ANNO" - VIDEO

Dagotraduzione dal Daily Mail

Nicolas Cage in The Unbearable Weight of Massive Talent

Dopo essere stato presentato in anteprima al SXSW di Austin, in Texas, l’attesissimo nuovo film di Nicolas Cage, “The Unbereable Weight of Massive Talent”, ha ottenuto recensioni entusiastiche sul sito Rotten Tomatoes, dove ha totalizzato il rarissimo punteggio del 100%.

Merito delle prime 15 recensioni, pubblicate non appena la proiezione è finita. Il film dovrebbe uscire nelle sale il 22 aprile. Nicolas Cage interpreta una versione romanzata di sé stesso: in difficoltà per problemi finanziari, accetta di partecipare alla festa di un suo fan miliardario che gli offre 1 milione di dollari. In realtà però Cage agisce come informatore della Cia, che sta indagando sul riccone, considerato un boss della droga.

Punteggio su Rotten Tomatoes di The Unbearable Weight of Massive Talent

Secondo Owen Gleiberman di Variety Nicolas Cage che interpreta sé stesso è «una presunzione alla quale ci abituiamo in pochi secondi». Per il critico, il film «è una commedia commerciale che si diverte a prendere in giro Nicolas Cage, celebrando tutto ciò che lo rende Nicolas Cage». Nicolas Cage in effetti ha avuto problemi finanziari che lo hanno portato ad accettare praticamente ogni ruolo, tanto che Gleiberman lo chiamava «il supereroe dei bassifondi»

Nicolas Cage in The Unbearable Weight of Massive Talent 2

John DeFore dell’Hollywood Reporter ha definito il film «un gioco di divertimento rivolto ai fan che amano le esibizioni folli di Nicolas Cage e hanno perdonato i suoi flop». Ma, ha aggiunto, la storia «perde parte del suo sapore mano mano che si avvicina alla fine» e ha definito l’azione «generica».

E. Gates del sito RogertEbert.com ha confessato di essere una fan di Cage da quando aveva 11 anni, aggiungendo che il regista Tom Gormican e il suo co-sceneggiatore Kevin Etten «capiscono i legami che i fan hanno con Cage». «Anche in mezzo a tutto questo meta-commento sul cinema contemporaneo, ai meccanismi di Hollywood e all’onda emotiva dei fan, l’uomo Cage sa sempre cosa ci si aspetta dal mito Cage» ha aggiunto. «In “The Unbearable Weight of Massive Talent” Cage trova la perfetta sintesi dei due e, a sua volta, offre una delle performance più complesse della sua carriera, ma piacevoli per il pubblico».

Nicolas Cage in The Unbearable Weight of Massive Talent 3

Jude Dry di IndieWire lo ha definito «uno dei film più divertenti dell'anno» e ha aggiunto che nel film c'è «qualcosa per tutti».

Il film è interpretato anche da Tiffany Haddish, Ike Barinholtz, Sharon Horgan, Neil Patrick Harris e Lily Mo Sheen, la figlia di Kate Beckinsale e Michael Sheen.

Nicolas Cage in The Unbearable Weight of Massive Talent 5 Nicolas Cage 2 Nicolas Cage Nicolas Cage in The Unbearable Weight of Massive Talent 6 Nicolas Cage in The Unbearable Weight of Massive Talent 4