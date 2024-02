13 feb 2024 13:52

L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE CI PENETRERÀ - SECONDO GLI ESPERTI, L'IA PERMETTE AGLI HACKER DI SFERRARE ATTACCHI INFORMATICI SEMPRE PIÙ PRECISI E DEVASTANTI - AD ESEMPIO I NUOVI SOFTWARE RIESCONO A GENERARE MESSAGGI DI POSTA PIÙ REALISTICI PER TRUFFARE GLI UTENTI INGENUI E SPENNARLI - I PIRATI INFORMATICI SONO IN GRADO DI COLPIRE I DATABASE DELLE PIATTAFORME IN MANIERA PIÙ EFFICACE E CON COSTI SEMPRE PIÙ BASSI...