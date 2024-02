L'ISLAMOFOBIA A DOMICILIO – IN GERMANIA DIVERSE MOSCHEE E COMUNITÀ ISLAMICHE HANNO RICEVUTO MESSAGGI DI ODIO TRAMITE RIDER CHE CONSEGNANO CIBO – I PIATTI PRONTI SONO STATI ORDINATI SULLE APP DI DELIVERY DA SCONOSCIUTI CHE, NELLE NOTE DELLO SCONTRINO, HANNO AGGIUNTO SLOGAN DI ESTREMA DESTRA CONTRO GLI IMMIGRATI – IN UNO DEI BIGLIETTI C'ERA IL RIFERIMENTO AI “DELITTI DEL KEBAB”, LA SERIE DI OMICIDI TRA IL 2000 E IL 2006 A OPERA DI UNA CELLULA NEONAZISTA…

La cosa va avanti da metà dicembre: diverse moschee della Renania Settentrionale-Vestfalia hanno ricevuto messaggi di odio tramite i servizi di consegna di cibo. Secondo IslamiQ, il portale in lingua tedesca di notizie sull'Islam in Germania e in Europa, la polizia sta indagando su oltre un centinaio di casi. È successo a Bielefeld, a Essen, Gelsenkirchen e Münster, ma anche a Osnabrück che è in Bassa Sassonia.

La procedura è sempre la stessa: via app una persona sconosciuta ordina dei piatti pronti a una società di delivery a nome di una moschea o di una comunità islamica, da consegnare al loro indirizzo.

Nel campo delle note, che vengono riportate nell’ordine e nello scontrino, al posto di indicazioni come “senza cipolla” o “doppia mozzarella” scrive frasi d’odio o slogan dell’estremismo di estrema destra contro gli immigrati. Nel caso di Essen, insieme al cibo mai ordinato, una moschea si è vista recapitare il messaggio: ”I delitti del kebab stanno diventando lo sport nazionale!”.

I delitti del kebab, come li chiamò la stampa tedesca, fu serie di almeno 10 omicidi ad opera della cellula neozazista Nationalsozialistischer Untergrund (NSU) che tra il 2000 e il 2006 ebbe come vittime immigrati turchi in Germania.

[…] Ancora non è chiaro se dietro alle azioni ci sia una sola persona o diverse figure, a questo punto potrebbero esserci anche imitatori, dice la polizia che sta indagando sui casi per cui si configura non solo il reato di incitamento all’odio ma anche quello di frode. «Commenti di questo tipo sugli ordini sono un fenomeno nuovo e del tutto inaccettabile», ha dichiarato alla dpa un portavoce del servizio di delivery Lieferando, suo malgrado coinvolto nella vicenda. E ha aggiunto: «abbiamo immediatamente bloccato i clienti, avviato ulteriori misure e stiamo dando il nostro contributo alle indagini in corso». […]

