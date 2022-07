11 lug 2022 12:00

'NDRINE MALANDRINE – FRANCESCO COCO, EX SINDACO DI ROCCABERNARDA IN PROVINCIA DI CROTONE, È RICOVERATO IN CONDIZIONI GRAVI: È STATO PESTATO A SANGUE A COLPI DI BASTONE DA DUE 17ENNI, UNO DEI QUALI È IL NIPOTE DEL BOSS LOCALE DELLA ’NDRANGHETA – LA PROCURA NON ESCLUDE CHE L’AGGRESSIONE SIA LEGATA ALLE BATTAGLIE CONTRO LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA DELL'EX PRIMO CITTADINO, A CUI IN PASSATO ERA STATA INCENDIATA L'AUTO E DISTRUTTA LA LAVANDERIA DELLA MOGLIE...