18 lug 2020 15:02

'NON LASCIO LA MAGISTRATURA' – PALAMARA A RADIO RADICALE ATTACCA IL SOLITO REFRAIN SUL SISTEMA DELLE CORRENTI “CHE HA CONDIZIONATO LA VITA POLITICA DEL PAESE” (MA NON SPIEGA PERCHE’ HA MESSO UN AMICO SUO, RICCARDO FUZIO, NEL RUOLO PIÙ IMPORTANTE, QUELLO DI PG DELLA CASSAZIONE) - NON VOGLIO FARE "MUOIA SANSONE CON TUTTI I FILISTEI", MA SERVE UNA RIFLESSIONE". INTANTO HA CHIAMATO 133 TESTIMONI DAVANTI AL “TRIBUNALE DEI GIUDICI”, PER DIMOSTRARE CHE LE TRATTATIVE TRA TOGHE E POLITICA ERANO LA PRASSI