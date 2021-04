È L'ORA DEL BOLLETTINO - OGGI 10.404 NUOVI CASI E 373 MORTI - CON 302.734 TAMPONI IL TASSO DI POSITIVITÀ SCENDE AL 3,4% ED È IL PIÙ BASSO DI QUESTO MESE - LA TENDENZA DELLA CURVA RIMANE IN DECRESCITA LENTA, MA C'È IL TIMORE CHE LE RIAPERTURE POSSANO CAMBIARE LA SITUAZIONE - LE DOSI DI VACCINO SOMMINISTRATE SONO OLTRE 18 MILIONI, GLI ITALIANI CHE HANNO RICEVUTO IL RICHIAMO SONO PIÙ DI 5,3 MILIONI

Paola Caruso per www.corriere.it

IL BOLLETTINO DEL 27 APRILE

Sono 10.404 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati +8.444). Sale così ad almeno 3.981.512 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 373 (ieri sono stati +301), per un totale di 119.912 vittime da febbraio 2020.

Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 3.413.451 e 14.688 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri +16.539). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 448.149, pari a -4.663* rispetto a ieri (-8.400 il giorno prima), in calo dal 6 aprile.

TAMPONI RAPIDI

I tamponi e lo scenario

I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 302.734, ovvero 156.915 in più rispetto a ieri quando erano stati 145.819. Mentre il tasso di positività è 3,4% (l’approssimazione di 3,43%): vuol dire che su 100 tamponi eseguiti, più di 3 sono risultati positivi; ieri era 5,8%.

Più contagi in 24 ore rispetto a ieri, a fronte di più tamponi. Succede ogni martedì a causa di un aumento delle analisi processate rispetto al giorno prima. Mentre il rapporto di casi su test scende al 3,4% ed è il più basso di questo mese (il minimo precedente è stato 4%, vedi 21/4 e 7/4).

zona gialla ristoranti aperti

Dal confronto con lo scorso martedì (20 aprile), quando sono stati registrati +12.074 casi con un tasso di positività del 4,1%, si vede un miglioramento. La tendenza della curva rimane in decrescita lenta. Ma c'è il timore che le riaperture possano cambiare la situazione e per questo motivo gli esperti raccomandano cautela.

riaprono ristoranti anche la sera

A livello europeo la settimana scorsa c'è stato il primo calo significativo di casi in due mesi nell'area. «Ma questa pandemia non è finita», dice Hans Kluge, direttore regionale dell'Oms per l'Europa. Si viaggia a ritmi ancora alti. I nuovi positivi settimanali in Europa sono stati infatti «quasi 1,5 milioni».

reparto covid

Il sistema sanitario

Prosegue il calo delle degenze in ospedale. I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono -323 (ieri -27), per un totale di 20.312 ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva (TI) sono -101 (ieri -13), portando il totale dei malati più gravi a 2.862.

La variazione dei posti letto occupati, in area critica e non, indica il saldo tra i pazienti usciti e quelli entrati nelle ultime 24 ore. Infatti, i nuovi ingressi in rianimazione sono +177 (ieri +132).

CORONAVIRUS - VACCINAZIONI A ROMA

I vaccinati

Le dosi di vaccino somministrate sono oltre 18 milioni. I cittadini che hanno ricevuto la seconda dose sono più di 5,3 milioni.

Note:

*La flessione degli attuali positivi di oggi — con il segno meno davanti — dipende dal fatto che i guariti, sommati ai decessi, sono in numero maggiore rispetto ai nuovi casi.