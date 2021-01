È L'ORA DEL BOLLETTINO - OGGI 10.593 NUOVI CASI E 541 MORTI: SALGONO I CONTAGI NELLE 24 ORE MA CON 113.918 TAMPONI FATTI IN PIÙ - IL TASSO DI POSITIVITÀ CALA AL 4,1%%, IERI ERA DEL 6% - NESSUNA IMPENNATA DI MALATI, SECONDO IL VIROLOGO ANDREA CRISANTI "VEDREMO DATI SUI DECESSI UN PO’ PIÙ BASSI TRA UN PAIO DI SETTIMANE. AVANTI CON LE ZONE FINO A CHE NON CI SARÀ L’IMPATTO DEL VACCINO, QUINDI VERSO SETTEMBRE-OTTOBRE" - I CITTADINI VACCINATI SONO OLTRE 1,4 MILIONI: DI QUESTI, 161.652 HANNO RICEVUTO LA SECONDA DOSE...

BOLLETTINO DEL 26 GENNAIO

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, almeno 2.485.956 persone (compresi guariti e morti) hanno contratto il virus Sars-CoV-2: i nuovi casi sono 10.593, +0,4% rispetto al giorno prima (ieri erano +8.562). I decessi odierni sono 541, +0,6% (ieri erano +420), per un totale di 86.422 vittime da febbraio 2020.

Le persone guarite o dimesse sono 1.917.117 complessivamente: 19.256 quelle uscite oggi dall’incubo Covid, +1% (ieri erano +15.787). E gli attuali positivi — i soggetti che adesso hanno il virus — risultano essere in totale 482.417 (sotto la soglia di 500 mila dal 23 gennaio), pari a -9.213 rispetto a ieri, -1,9% (ieri erano -7.648).

I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 257.034, ovvero 113.918 in più rispetto a ieri quando erano stati 143.116. Mentre il tasso di positività è 4,1%% (l’approssimazione di 4,121%): vuol dire che su 100 tamponi eseguiti più di 4 sono risultati positivi; ieri era 6%.

Dal 15 gennaio questa percentuale casi/tamponi è calcolata contando anche i test rapidi, di conseguenza è più bassa rispetto a quella dei bollettini precedenti al 15 gennaio e non è possibile fare confronti con lo storico.

Più contagi in 24 ore rispetto a ieri. Succede ogni martedì per l’effetto di più tamponi (lunedì sono conteggiati i test domenicali, più bassi di quelli infrasettimanali). Nessuna impennata di casi, ma piuttosto un andamento altalenante che si osserva soprattutto all’inizio della settimana.

Martedì scorso i nuovi contagiati sono stati +10.497 — simili a quelli di 7 giorni prima — e questo ci fa capire quanto lo scenario sia fermo, «congelato», come dicono gli esperti.

«La suddivisione in zone ci lascerà in una situazione intermedia, con questo numero di casi abbastanza elevato, accompagnato da una mortalità non indifferente - ha detto il virologo Andrea Crisanti, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1 -. Dati sui decessi un po’ più bassi li vedremo tra un paio di settimane. Andremo avanti con le zone fino a che non ci sarà l’impatto del vaccino, quindi verso settembre-ottobre».

Buono il segnale fornito dal rapporto di casi su tamponi che scende al 4,1% (martedì scorso era 4,8%), ma questo calo dipende dalle tante analisi processate.

La situazione del sistema sanitario

Ritorna a scendere la pressione sugli ospedali. I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono -69 (ieri +115), per un totale di 21.355 ricoverati. Mentre i posti letto occupati in terapia intensiva (TI) sono -49 (ieri +21), portando il totale dei malati più gravi a 2.372. La variazione dei posti letto occupati, in area critica e non, indica il saldo tra i pazienti usciti e quelli entrati in ospedale nelle ultime 24 ore. I nuovi ingressi in TI sono +162 (ieri +150).

I dati sui vaccinati

I cittadini vaccinati sono oltre 1,4 milioni, per la precisione 1.449.170. Di questi, 161.652 italiani hanno ricevuto la seconda dose, secondo i dati del 26 gennaio forniti alle ore 8.01, come indica il «Report vaccini anti Covid-19» in continuo aggiornamento sul sito del governo.