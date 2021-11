L'ORO DEL "PIBE" - I CINQUE FIGLI DI MARADONA METTONO ALL'ASTA I BENI DEL PADRE E SI DIVIDERANNO L'INCASSO (MA CI SONO ANCHE I DEBITI LASCIATI DAL FUORICLASSE ARGENTINO) - TRA GLI OGGETTI IN VENDITA DUE BMW (UNA CON IL SUO AUTOGRAFO INCISO NEL PARABREZZA), LA LETTERA DI FIDEL CASTRO AL “PIBE DE ORO”, LA CASA DEI SUOI GENITORI E ALTRI IMMOBILI E OGGETTI PERSONALI –PER ACCERTARE IL REALE PATRIMONIO DI MARADONA C’È VOLUTA…

la casa di maradona in vendita all asta

Salvatore Riggio per www.corriere.it

Dall’Argentina arrivano novità importanti sull’eredità di Diego Armando Maradona. I beni del Pibe de Oro andranno all’asta il 19 dicembre e il ricavato andrà ai cinque figli: Diego junior, Dalma e Giannina, Jana e Dieguito Fernando.

la bmw di maradona in vendita all asta

Tutto questo al netto dei debiti lasciati dal fuoriclasse argentino e in attesa delle istruttorie per il riconoscimento della paternità di altri tre figli. Questo è quanto ha deciso il giudice Susana Tedesco, che ha dato il via libera alla richiesta degli eredi, a quasi un anno dalla scomparsa di Maradona, avvenuta il 25 novembre in un appartamento a Tigre.

oggetti di maradona in vendita all asta

Così se da una parte procede il lavoro della magistratura per chiarire i lati oscuri della morte del fuoriclasse argentino, dall’altra il Tribunale sta cercando di mettere d’accordo gli eredi, che potranno così usufruire dei soldi ricavati dalla vendita di due Bmw (una ha la firma dell’ex giocatore del Napoli incisa sul parabrezza e ha un prezzo di partenza di 142 mila euro), la lettera di Fidel Castro con il quale Diego aveva un forte legame d’amicizia, nata mentre si trovava a Cuba per superare le sue dipendenze, la casa che il Pibe de Oro ha regalato ai propri genitori (780 mila euro), pacchetti azionari, un appartamento a Mar de Plata (57 mila euro) e altri oggetti personali (quadri, tapis roulant, maglie, scarpette, una chitarra, cravatte, bretelle e cappellini).

Maradona con la lettera inviatagli da Fidel Castro

Naturalmente, da questa vendita sono esclusi i beni con valore affettivo, come le casacche donate da altri giocatori al funerali di Diego.

Come funzionerà l’asta? Sarà organizzata da Adrian Mercado, agenzia della capitale argentina e sarà internazionale e via streaming. Si possono presentare offerte fino al 15 novembre. Per accertare il reale patrimonio di Maradona c’è voluta la collaborazione di governi stranieri, come Venezuela e Cuba, luoghi nei quali l’ex fuoriclasse di Maradona possedeva beni immobili, azioni societarie e partecipazioni ad attività imprenditoriali.

la porsche di maradona in vendita all asta

Già nella cassaforte di Buenos Aires (più facilmente rintracciabile rispetto alle due di Dubai) erano custoditi contanti, una preziosa collezione di orologi e l’anello da 260 mila euro che Maradona ricevette in dono dal proprietario della Dinamo Brest, club della Bielorussia, al tempo della nomina da presidente onorario. In sostanza, Maradona era una sorta di impresa che dava lavoro a molte persone tra specialisti, amici e uomini di fiducia.

