L'ORSO NON MOLLA L'OSSO - IN SIBERIA UN ORSO BRUNO INFEROCITO HA INSEGUITO UN PENDOLARE CHE SI È DATO A GAMBE LEVATE PER RIPORTARE A CASA LA PELLE – NELLA CORSA L’ANIMALE È STATO INVESTITO DA UN BUS, MA NON HA RINUNCIATO ALLA SUA PREDA, CONTINUANDO A RINCORRERE IL POVERACCIO CHE, PERÒ, NON SI È FATTO PARALIZZARE DALLA PAURA… VIDEO

Un uomo terrorizzato che fugge alla velocità della luce per tentare disperatamente di non morire sbranato da un orso. Potrebbe sembrare una scena di "Revenant" con Di Caprio, ma qui non ci sono boschi sperduti. La scena è avvenuta in pieno centro cittadino, per la precisione in Siberia, a Nizhnevartovsk.

L'orso bruno, durante l'inseguimento, è stato accidentalmente investito da un bus; nonostante questo ha continuato, ferito, la sua corsa famelica verso la preda raggelata dalla paura. Per fortuna, alla fine tutto bene per entrambi, a parte il grande spavento. Sono sorte delle polemiche legate alle condizioni dell'orso, probabilmente utilizzato come attrazione turistica in un hotel delle vicinanze e sfuggito dalla sua gabbia.

Il sindaco della cittadina ha già placato gli animi, dato che ha dichiarato di aver ricevuto diverse telefonate da associazioni disposte a prendersi cura dell'animale, probabilmente affamato e impaurito.

