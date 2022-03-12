La Russia al Consiglio di sicurezza
vasily nebenzya ambasciatore russo alle nazioni unite
Laboratori nel mondo Laboratori Onu
E' UNA QUESTIONE DI CHIMICA - ACCUSE INCROCIATE ALL'ONU: LA RUSSIA APRE IL CONSIGLIO DI SICUREZZA DENUNCIANDO CHE IN UCRAINA "SI STANNO PREPARANDO ARMI CHIMICHE E BIOLOGICHE CON I FONDI E L'ASSISTENZA SCIENTIFICA DEGLI AMERICANI" - BIDEN AVVISA MOSCA: "SE USATE AGENTI BATTERIOLOGICI PAGHERETE CARO" - L'AMBASCIATRICE AMERICANA: "FABBRICANO UN PRETESTO PER GIUSTIFICARE UN LORO ATTACCO CHIMICO" - E LA CINA? SI SCHIERA CON PUTIN-
La Russia al Consiglio di sicurezza
vasily nebenzya ambasciatore russo alle nazioni unite
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LA STORIA A COLPI DI ZAPPA - È IN ARRIVO SU SKY ARTE IL DOCUMENTARIO DI ALEX WINTER CHE RACCONTA FRANK ZAPPA - IL REGISTA, AUTORE TRA L'ALTRO DI "THE PANAMA PAPERS", HA RACCOLTO FOTO, VIDEO E TESTI DELL'ARCHIVIO DELLA ROCKSTAR - L'AMMIRAZIONE DI BOB DYLAN, LA LOTTA CONTRO LA CENSURA E L'ANNUNCIO DI VOLER PUNTARE ALLA CASA BIANCA… - VIDEO
TENSIONE ALLE STELLE TRA RUSSIA E USA – MOSCA FA SAPERE CHE I CONVOGLI CON LE ARMI INVIATE IN UCRAINA POTREBBERO ESSERE UN "LEGITTIMO BERSAGLIO" DELLE FORZE ARMATE RUSSE. LA MINACCIA DI PUTIN: LA POSSIBILE ADESIONE DI FINLANDIA E SVEZIA ALLA NATO AVREBBE GRAVI CONSEGUENZE MILITARI E POLITICHE - LA CENTRALE NUCLEARE DI ZAPORIZHZHIA NON È PIÙ DELL'UCRAINA – IN CORSO UNA TELEFONATA TRA SCHOLZ, MACRON E PUTIN
L’OPERAZIONE TIM-KKR ALLARMA IL GOVERNO CHE NON VUOLE METTERE A RISCHIO I 3,8 MILIARDI DEL PNRR SUL PIANO DI COPERTURA DELLE AREE GRIGIE E QUINDI FINO A FINE MARZO (QUANDO DOVRANNO ESSERE PRESENTATE LE OFFERTE DEGLI OPERATORI, IN PRIMIS TIM E OPEN FIBER) NIENTE LETTERE CHE POTREBBERO FAR SORGERE CONTENZIOSI (MA SI POTREBBE SLITTARE FINO A GIUGNO) - L'OPPOSIZIONE DI VIVENDI, CHE E' PRIMO AZIONISTA, ALL’OFFERTA DEL FONDO AMERICANO (50,5 CENTESIMI)
SIGNORI SI RI-NASCE - SAPETE COSA VUOL DIRE AVERE “LA VITA DISTRUTTA” E “PENSIERI DI MORTE” A CAUSA DI UN’INCHIESTA GIUDIZIARIA? BEPPE SIGNORI RACCONTA IN UN LIBRO LA SUA ODISSEA PER IL CALCIOSCOMMESSE: "MI HANNO DEFINITO IL CAPO DEI CAPI, COME RIINA" – LA VERITA’ SU ERIKSSON, GLI ERRORI DI SACCHI, GUIDOLIN NEGLI SPOGLIATOI CON DUE ENORMI CANI (“E’ COSÌ CHE VI VOGLIO, CAZZO, AGGRESSIVI”) E IL SEGRETO DIETRO I RIGORI BATTUTI DA FERMO – LIBRO+VIDEO
CAFONALINO - ROMA OFFRE UN'OCCASIONE IMPERDIBILE PER AMMIRARE IL LAVORO ED IL TALENTO DI UN MAESTRO DELLA VIDEOARTE, BILL VIOLA - 15 OPERE VISIVE DI TRASCENDENTE BELLEZZA E CRUDO POTERE EMOTIVO, CONCEPITE COME UN VIAGGIO 'IMMERSIVO' ATTRAVERSO IL CICLO DELLA VITA - ALL'INAUGURAZIONE A PALAZZO BONAPARTE, LA BONATUTTA MARIA ELENA BOSCHI, ROBERTO CICUTTO, LUCA JOSI, GIORGIO TIRABASSI, LORENZA BONACCORSI E… - FOTO
ALTRO CHE TRANSIBERIANA! - GRAZIE AL COMPLETAMENTO DI UN TRATTO DI FERROVIA NEL LAOS, SI POTRÀ ANDARE DAL PORTOGALLO FINO A SINGAPORE IN TRENO CON UN UNICO BIGLIETTO – IL PERCORSO, CHE BATTE IL RECORD DELLA LEGGENDARIA TRANSIBERIANA, È LUNGO 18.755 CHILOMETRI E PER COMPLETARLO CI VOGLIONO 21 GIORNI – IL COSTO DEL BIGLIETTO SI AGGIRA SUI 1.200 EURO, CHE INCLUDONO LE FERMATE PER FARE I VISTI NECESSARI E...