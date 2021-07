E' QUI L'ORGIA? VIAGGIO NELLA FESTA SESSUALE PIU' ESCLUSIVA DI OXFORD - IL "PIERS GAV" E' UN PARTY SEGRETISSIMO A CUI VENGONO INVITATI SOLO ALCUNI SELEZIONATI STUDENTI DI SCUOLE PRIVATE - I PARTECIPANTI VENGONO PRELEVATI CON UN PULLMAN E PORTATI IN LUOGHI TOP SECRET, DOVE TROVANO SPAZI PER BALLARE, MANGIARE, BERE, DROGARSI E NATURLAMENTE TROMBARE...

Dagotraduzione da Vice.com

Feste al Piers Gav

Non è un segreto che Oxford ospiti alcune delle persone più privilegiate del paese, con scuole private che ogni anno spingono il maggior numero di ragazzi possibile nel processo di candidatura di Oxbridge. Il che fa la differenza, perché per alcuni gruppi, essere nei circoli interni del sistema scolastico privato ti porta in luoghi a cui nessun altro può accedere.

Durante il mio secondo anno a Oxford, una mia amica della scuola privata ha ricevuto un ambito invito al ballo di Piers Gaveston - conosciuto dagli studenti come il "Piers Gav" - incastonato tra le lettere nella sua casella come un biglietto d'oro Wonka. Come studente di stato della Cornovaglia, non ne avevo mai sentito parlare. Ma per tutti gli studenti delle scuole private, aveva chiaramente uno status quasi mitico.

Avvolto nel mistero, il Piers Gav è un party top secret e apparentemente molto dissoluto. Pochi sono gli invitati, e ancora meno sono quelli coinvolti nella sua organizzazione. Ma negli ultimi anni è stato oggetto di intense speculazioni sui tabloid. Hugh Grant e Nigella Lawson sono stati entrambi fotografati, ed è stato durante il Piers Gav che David Cameron avrebbe scopato la bocca di un maiale morto.

Feste al Piers Gav 4

Secondo Megan, che è andata al Piers Gav alcune volte mentre era a Oxford, «tutti devono firmare un accordo di non divulgazione» prima di partecipare. I partecipanti alla festa prescelti, vestiti succintamente in lingerie, accessori bondage e costumi, vengono portati via in un pullman oscurato in un gazebo fuori città e i loro telefoni vengono confiscati per mantenere la totale segretezza.

Jasmine ricorda di essere stata invitata da un'amica un'estate. «Il tema era 'medievale', quindi indossavo biancheria intima di pizzo nera sotto un vestito da spiaggia argentato che sembrava una cotta di maglia», dice. «Abbiamo incontrato il nostro contatto in un punto di ritrovo in città, poi siamo partiti per un campo in mezzo al nulla».

Feste al Piers Gav 3

Jasmine ricorda che le feste erano piene di droga. «C'erano alcune tende: una in cui si ballava, un’altra, lounge, in cui le persone si sedevano e si rilassavano, alcune tende per il sesso e una tenda con un palco in cui le persone si drogavano apertamente», dice. «C'è ogni [tipo di] alcol sotto il sole al bar, e c'è uno spacciatore che fornisce qualsiasi droga tu possa desiderare».

I balli di Piers Gav non capitano solo occasionalmente. Ce ne sono alcuni ogni anno: uno in primavera, uno in estate e uno a Natale. Lanciati dai membri della società Piers Gaveston, un club privato con radici nell'élite aristocratica britannica, vanno avanti da quasi 50 anni. Si dice che l'omonimo del club, lo stesso Piers Gaveston, sia stato l'amante di re Edoardo II nel XIV secolo.

Feste al Piers Gav 2

Solo i membri della società Piers Gaveston possono distribuire inviti e vengono eletti dai membri attuali o precedenti. Il "cerchio interno" del club invita 12 persone, che poi invitano ciascuna 25 persone in più. Nessuno conosce i criteri per la scelta degli ospiti, ma gli invitati sono solitamente amici intimi dei membri.

Come tutte le feste, il Piers Gav è un'occasione per le persone di pomiciare e scatenarsi. Secondo Jasmine, è essenzialmente una festa del sesso . «C'erano persone che facevano sesso dappertutto, sia nelle tende che fuori nel campo, ma era un po' buio, quindi non si vedeva molto», ricorda. «Una ragazza stava facendo una cosa a tre con due ragazzi nel mezzo di una delle tende. Anche se non mi piaceva molto fare quel genere di cose in pubblico, non mi importava il sesso che accadeva intorno a noi. C'era un'atmosfera rilassata».

Felicity una volta è andata con il suo ragazzo. Mi racconta che spesso i balli di Natale si tengono in un'enorme casa signorile, invece delle solite tende. «Questa coppia è venuta da noi e ci ha chiesto se volevamo andare in un'altra stanza per fare un quartetto. Abbiamo educatamente rifiutato e siamo andati per la nostra strada», dice ridendo. «Uno dei miei amici mi ha detto in seguito che, mentre si stava facendo fare un pompino in una delle cabine del sesso, ha guardato dall'altra parte della stanza e ha incrociato gli occhi di suo cugino, anche lui a metà del sesso».

Feste al Piers Gav 5

Beth, un'altra partecipante, dice di aver trascorso la maggior parte del suo tempo a Oxford sentendosi alienata. Anche il suo tempo al Piers Gav non è stato particolarmente piacevole. È andata con la sua «fidanzata di allora e il membro del comitato che ci aveva invitato», dice. «Li ho persi per un po', e quando sono entrata nella tenda principale ho visto la mia ragazza scendere sull'altra ragazza sul palco, di fronte a una folla esultante. Ero davvero sconvolta da quello che ha fatto la mia ragazza, ma non ero sicura di aver reagito in modo eccessivo e se fosse una cosa normale in feste come queste».

Anche se il Piers Gav va avanti ancora oggi, si tratta di una reliquia del passato di Oxford. È l'Oxford dei college maschili e il Bullingdon Club. Ero terrorizzato quando sono arrivato; nervoso che tutti sarebbero mini Boris e Blairs. In realtà, la maggior parte dei miei compagni di università aveva sentito solo voci sul Piers Gav, figuriamoci se avevamo partecipato.

Piers Gaveston Society

La vera attrazione di Piers Gav è il mito sexy, il mistero e l'idea di un potente «cerchio interno». In un'università piena di ragazzi che hanno passato tutta la vita a sentirsi dire che sono speciali, è un modo per afferrare la superiorità e continuare a sentirsi parte dell'élite. Devi essere importante: sei stato invitato a una festa di cui l'intera università spettegola, dopotutto.

Nelle sue ossa, non è niente di speciale, solo un gruppo di ragazzini eleganti che si drogano. Ricorda sempre: puoi indossare nient'altro che nastro adesivo, scopare con uno sconosciuto e fare un sacco di coca cola letteralmente in qualsiasi momento durante il resto della tua vita, purché trovi il seminterrato giusto. Non devi nemmeno essere andato a Eton prima.