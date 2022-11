C'È UN’ALTRA DONNA MASSACRATA DI BOTTE DA GIANDAVIDE DE PAU – NEL 2019, PRIMA CHE IL KILLER DI PRATI PESTASSE SELVAGGIAMENTE UN BARISTA, SEQUESTRÒ UNA DONNA ITALIANA, CHE FU PICCHIATA E RAPINATA. MA LA VITTIMA ALLA FINE DECISE DI NON FORMALIZZARE LA DENUNCIA E RITIRARE LE ACCUSE. PERCHÉ? IL “CURRICULUM” CRIMINALE DI DE PAU INIZIA NEGLI ANNI 90, QUANDO FINÌ AI DOMICILIARI PER DROGA – QUANDO SI SPARÒ DA SOLO CON UNA PISTOLA DI FABBRICAZIONE JUGOSLAVA

All'inizio fu la droga, poi arrivarono le armi e le violenze, su donne che per paura decisero di non sporgere denuncia, come un'italiana sequestrata, picchiata e rapinata. Con l'entrata e l'uscita dai manicomi giudiziari fino all'epilogo del 17 novembre scorso con tre donne massacrate a coltellate nel quartiere Prati.

È una lunga scia criminale quella di Giandavide De Pau, 51 anni, accusato oggi di triplice omicidio aggravato dalla crudeltà e dai futili motivi. […] A settembre 1996 l'uomo finì di scontare i primi arresti domiciliari, aveva appena 25 anni. Ma lo ricordava anche la madre di De Pau una settimana fa, a poche ore dal fermo in quel di Ottavia: «I guai per lui sono arrivati con la droga a vent' anni per colpa di una donna».

Una vicenda che, invece, sottolinea una sorta di instabilità mentale, risale all'anno seguente. È il novembre 2014 quando durante un controllo De Pau, che era a bordo di una Citroen, viene fermato in via di Torrevecchia.

Nell'auto viene trovata una pistola, calibro 7.65 di fabbricazione ex jugoslava con matricola abrasa ma oltre a questo è ferito alla mano sinistra. In ospedale dirà di essere stato vittima di una rapina ad opera di ignoti ma si accerterà successivamente, a seguito della perquisizione nell'appartamento della Balduina, che l'uomo si era sparato da solo, probabilmente mentre stava caricando, pulendo o sistemando l'arma, considerate le numerose tracce ematiche trovate in casa.

Nel 2019, prima che De Pau pestasse sull'uscio di un locale un barista che non voleva servirlo dopo l'orario di chiusura e che è stato prima minacciato e poi colpito selvaggiamente fino al distacco della cornea, l'uomo sequestrò una donna italiana che fu picchiata e rapinata. La vittima, italiana, quando si trovò a dover formalizzare la denuncia dopo la richiesta di soccorso al 112 decise di ritrattare.

E poi appunto ecco il maggio del 2019 e il pestaggio del barista, e le molestie alla figlia del boss Salvatore Nicitra, fino a che nell'operazione Alba Tulipano [...] De Pau verrà annoverato «tra i più fidati collaboratori di Senese e, di riflesso, tra i più influenti sodali del cartello criminale» [...].

