18 set 2024 13:23

'STO SECRET SERVICE È UNA SÓLA - RYAN ROUTH, L'ATTENTATORE CHE HA PROVATO AD ACCOPPARE TRUMP, SI ERA NASCOSTO NEI CESPUGLI DEL CAMPO DA GOLF DOVE IL TYCOON GIOCA OGNI WEEKEND (IN FLORIDA) 12 ORE PRIMA DELL'ARRIVO DELL'EX PRESIDENTE - GLI UOMINI DELLA SCORTA, FORSE PERCHÉ SOTTO ORGANICO O PER UN ERRORE DI VALUTAZIONE, NON HANNO EFFETTUATO I DOVUTI CONTROLLI - COME FACEVA ROUTH A SAPERE CHE TRUMP SAREBBE ANDATO A GIOCARE QUEL GIORNO? L'IPOTESI CHE NELLO STAFF DI "THE DONALD" CI SIA UNA TALPA...