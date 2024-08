C'È UNA SVOLTA NEL GIALLO DI SHARON VERZENI – È STATO IDENTIFICATO L'UOMO IN BICICLETTA, FILMATO DALLE TELECAMERE LA NOTTE DEL DELITTO, IL 30 LUGLIO SCORSO. GLI INQUIRENTI HANNO UN NOME MA ANCORA NON L'HANNO RESO NOTO – IL SINDACO DI TERNO D’ISOLA CHIUDE ALCUNE STRADE PER CONSENTIRE LE INDAGINI – DALL'ANALISI DEL CONTO CORRENTE DELLA VERZENI SONO EMERSI DEI VERSAMENTI A SCIENTOLOGY. SI TRATTA DI SOMME…

SHARON VERZENI, IDENTIFICATO L’UOMO IN BICICLETTA RIPRESO DALLE TELECAMERE LA NOTTE DELL’OMICIDIO

L'idea di chi sia se la sono fatta. E lo si sta cercando. C'è un pista che può portare gli inquirenti all'uomo in bicicletta che negli istanti in cui Sharon Verzeni veniva accoltellata e uccisa a Terno d'Isola è stato immortalato da almeno una telecamera passare a pochi metri di distanza dalla scena del crimine. Andava in contromano, in via Castegnate, passando vicino al tabaccaio della strada.

E' una della dieci sagome alle quali da settimane i carabinieri danno la caccia per cercare di dare loro un volto e un nome, tra quelle che sono state inquadrate negli obiettivi elettronici della zona in un orario compatibile con l'omicidio della 33enne, lo scorso 29 luglio poco prima dell'una di notte.

L'uomo in bici, secondo la ricostruzione investigativa, passa in via Castegnate proprio sotto casa del residente di 76 anni che in un primo momento agli inquirenti aveva detto che a quell'ora dormiva e invece le immagini lo immortalano sul balcone a fumare una sigaretta (è indagato per falsa testimonianza). […]

SHARON, A TERNO IL SINDACO CHIUDE LE STRADE PER LE INDAGINI

(ANSA) - A Terno d'Isola, nella Bergamasca, nei prossimi giorni alcune strade del territorio saranno chiuse al traffico per un intervallo di tempo circoscritto per consentire alle forze dell'ordine di svolgere le indagini sull'omicidio di Sharon Verzeni, uccisa a coltellate nella notte tra il 29 e il 30 luglio. Lo comunica il Comune di Terno d'Isola in una nota pubblicata sui social, sottolineando che le chiusure potranno avvenire anche senza comunicazione preventiva.

"Il Comune, per mezzo degli agenti in forza alla Polizia Locale e del personale ausiliario coadiuverà le attività al fine di minimizzare i possibili disagi" spiega il sindaco Gianluca Sala. Con l'auspicio che la cittadinanza "possa comprendere la natura straordinaria dei provvedimenti", il Comune "chiede cortesemente la collaborazione, la discrezione e il rispetto delle operazioni da parte di tutti" conclude il sindaco.

DAL CONTO DI SHARON LE SOMME PER PAGARE I CORSI A SCIENTOLOGY

(ANSA) - Dall'analisi del conto corrente di Sharon Verzeni sarebbero emersi dei versamenti anche a Scientology che la 33enne uccisa il 30 luglio a Terno d'Isola, in provincia di Bergamo, aveva cominciato a frequentare da quando aveva trovato lavoro in un bar i cui responsabili fanno parte del movimento.

Somme, a quanto si è saputo, non particolarmente rilevanti in quanto Sharon aveva cominciato i corsi non da molto tempo. Si tratta di uno degli aspetti presi in considerazione nell'indagine in quanto erano circolate voci di attriti tra la donna e il compagno Sergio Ruocco che non è indagato.

A 27 GIORNI DALL'OMICIDIO IL COMPAGNO DI SHARON TORNA AL LAVORO

(ANSA) - Sergio Ruocco, il fidanzato di Sharon Verzeni, la barista uccisa a coltellate a Terno d'isola, in provincia di Bergamo, il 30 luglio scorso, è tornato stamani al lavoro nella fabbrica di cui è dipendente come idraulico a Seriare. Lo aveva preannunciato ieri spiegando anche che, a suo avviso, Sharon è stata uccisa da una persona che la 33enne non conosceva. Dal giorno del delitto l'uomo è ospite della famiglia della compagna.

