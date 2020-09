18 set 2020 09:26

L'ULTIMA FERMATA PER VIAREGGIO - LA CASSAZIONE FISSA L'UDIENZA AL 2 DICEMBRE: TRA I CONDANNATI CHE HANNO PRESENTATO RICORSO IN CASSAZIONE C'È MAURO MORETTI EX AD DI FS E DI RFI, PENA DI 7 ANNI PER DISASTRO FERROVIARIO, OMICIDIO PLURIMO COLPOSO, LESIONI COLPOSE, INCENDIO - IL 2 GIUGNO 2009 MORIRONO 32 PERSONE, DOPO 11 ANNI IL PROCESSO ANCORA NON SI È CHIUSO