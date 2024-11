L'UNICA GIUSTIZIA CHE FUNZIONA E' QUELLA FAI-DA-TE - NELLA STAZIONE DI TIVOLI, UNA 16ENNE STAVA PER ESSERE STUPRATA DA UN 24ENNE BENGALESE: LA MINORENNE, QUANDO E' STATA AFFERRATA, HA URLATO E L'UOMO E' STATO FERMATO DAI PASSANTI - IL BENGALESE, SENZA PERMESSO DI SOGGIORNO E GIA' IDENTIFICATO, E' STATO TRATTENUTO FINO ALL'ARRIVO DEI CARABINIERI CHE L'HANNO ARRESTATO PER VIOLENZA SESSUALE...

Estratto dell'articolo di Rinaldo Frignani per www.corriere.it

Poteva finire molto peggio. Ma già così la giovane vittima è rimasta sotto choc tanto da aver bisogno delle cure dei medici dell’ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli. Una ragazza di 16 anni, residente in uno dei comuni nell’hinterland, che nella serata di sabato è stata violentata e molestata da un senza tetto di nazionalità bengalese, senza permesso di soggiorno, ubriaco e più volte identificato dalle forze dell’ordine negli ultimi tempi anche nella stazione Termini e in altri scali ferroviari.

E l’aggressione alla minorenne si è verificata nella sala d’attesa della stazione di Tivoli dove la vittima stava aspettando da sola il treno per tornare a casa. I carabinieri della compagnia di Tivoli, subito intervenuti con una pattuglia e coordinati dalla Procura, hanno arrestato il bengalese per violenza sessuale. È stato condotto in carcere a Rebibbia in attesa dell’udienza di convalida prevista per lunedì mattina davanti al gip.

Secondo il racconto della ragazza, il 24enne si è avvicinato all’improvviso approfittando forse del fatto che in quel momento la vittima si trovava in una parte semi buia della sala e che non c’erano altre persone.

Terrorizzata la minorenne è rimasta impietrita, mentre l’aggressore si avvicinava sempre di più pronto ad aggredire la giovane. Mentre l'uomo la stringeva la 16enne ha trovato la forza di divincolarsi dalla presa del giovane e di mettersi a urlare. Ed è stato allora che alcune persone che stavano sulla banchina hanno capito quello che stava accadendo e sono subito intervenute. Il 24enne si è ritrovato circondato, anche dal personale di sicurezza delle Ferrovie.

Non è stato aggredito, non ci sono stati atti di giustizia fai da te nei suoi confronti, ma è gli è stato in pratica impedito di allontanarsi. Tanto che quando i carabinieri, avvertiti con una chiamata al 112, sono giunti sul posto lo hanno trovato ancora in piedi, anche se barcollante per l’alcol che aveva assunto. Era in stato confusionale ed è stato portato in caserma dove per lui è scattato l’arresto.

[...] Gli investigatori della compagnia di Tivoli hanno ricostruito grazie alla testimonianza della giovane quello che era successo nella sala d’attesa, e anche di chi si è avvicinato per soccorrerla e fermare il 24enne che sembra si aggirasse già in stazione da qualche tempo non si esclude per trovare un posto dove dormire. Non appena ha visto la giovane, tuttavia, l’ha presa di mira. [...]

