25 nov 2024 13:24

C'È LO ZAMPINO DI TEHERAN DIETRO L'UCCISIONE DEL RABBINO ISRAELIANO NEGLI EMIRATI? – LE AUTORITÀ DI ABU DHABI HANNO ARRESTATO TRE PERSONE PER L'OMICIDIO DELL’ULTRAORTODOSSO ZVI KOGAN. MA LA MATRICE NON È ANCORA CHIARITA – PER ISRAELE È STATA UNA CELLULA COMPOSTA DA UZBEKI RECLUTATI DALL’IRAN. SECONDO QUESTO SCENARIO, IL DELITTO SAREBBE UNA RAPPRESAGLIA DEGLI AYATOLLAH PER GLI ATTACCHI SUBITI NEGLI ULTIMI MESI – L’AUTO DEL RABBINO È STATA RITROVATA AL CONFINE CON L’OMAN, IN UNA CITTADINA GIÀ AL CENTRO DEL SEQUESTRO DA PARTE DEGLI IRANIANI DI UN OPPOSITORE, JAMSHID SHARMAHD...