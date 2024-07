I 60 ANNI MALEDUCATI DI COURTNEY LOVE – IL PADRE LE DAVA LSD QUANDO AVEVA TRE ANNI, A SEI LA MADRE L’ABBANDONO’ E ANCORA MINORENNE SI RITROVO’ A FARE LA SPOGLIARELLISTA – IL CARCERE, L’EROINA, L’AMORE PER KURT COBAIN, LA VIOLENZA E QUELLA VOLTA CHE VOLEVA PICCHIARE L’ESTETISTA CHE SI RIFIUTAVA DI FARLE LA CERETTA ALL’ANO – BARBARA COSTA: “TANTI FAN DEI NIRVANA TUTT’OGGI E FORSE PER SEMPRE IMPUTERANNO A COURTNEY LOVE DI ESSERE RESPONSABILE DELLA MORTE DI COBAIN. E C’È CHI È SICURO CHE L’ABBIA AMMAZZATO LEI! PAGANDO UN KILLER. FALSITÀ CHE MIRANO A PUNIRE COURTNEY CHE NEI 2000 RICADDE IN UN USO DI DROGHE MALATO…”

Barbara Costa per Dagospia

courtney love (12)

Courtney Love c’hai 60 anni!!! Madò, mi pare ieri che entravo in un famoso e enorme negozio di dischi a Roma, via del Corso, pareti intere drappeggiate a maxi schermi tv su cui mi vedo una bionda femminona f*gona che sputa e canta a gambe aperte dentro una bara, ed eri tu, Courtney Love, alla tua penso quarta tappa dal chirurgo. Cara Courtney, tu l’hai sempre detto, che sei nata bona di mente, chiappe e gambe, e che il resto è tutta opera plastica. A cominciare da quelle tue bocce per passare al mento che, non mi ricordo in che occasione, maledicevi ti stesse cedendo, e di nuovo!

courtney love 1998

Courtney Love, sei arrivata ai 60, e in c*lo a tutti. E tutte. E tutto. Esiste donna più “sfasciata” di te? E dove sta? Togliendo chi scrive che pure non scherza a sboccate, maleducazione, intemperanze, e disgrazie no grazie quelle no, chi ci sta più “macello di donna” (e te lo dici da sola) di te?

courtney love (6)

Vorrei vederle, ′ste piagnone social, aver a che fare con le stesse madonne tue: un padre e una madre che ti battezzano "Amore" (Love è il vero nome della Love), un padre che ti dà l’LSD a 3 anni, una madre che a 6 ti abbandona a un amico per andare con un nuovo amore in Nuova Zelanda. Tu, Courtney, ti sei ritrovata stripper neppure maggiorenne, e groupie, neppure maggiorenne, e, quando hai conosciuto Kurt Cobain “avevo già la mia band, avevo fatto e venduto dischi, affrontato tournée. Ero già stata in prigione, ero già drogata, ero già un macello di donna”.

courtney love for ysl

Courtney Love fa 60 anni, e 30 anni costanti da vedova. Prima del lutto e per certuni pure dopo è stata a letto con Billy Corgan (“un idiota, io gli ho fatto il malocchio, per questo è pelato”), con Trent Reznor (“non puoi chiamare la tua band Nine Inch Nails se ne hai uno di 3 pollici, e non da 9”), e con Edward Norton quando con lui è stata la bisex Althea Flynt in "Larry Flynt – Oltre lo Scandalo", e cioè quando interpretava una eroinomane, ed era sotto contratto vincolata a non farsi per tutto il tempo delle riprese. Courtney ha smesso di farsi quando stava con Norton, e poi dai 50 anni (“come vizio mi sono rimasti gli uomini!

courtney love (13)

E lo shopping online, i soldi non mi mancano”), ma era finita dentro il buco marcio dell’eroina con Cobain e "per" Cobain. È quasi impossibile amare e stare con un tossico se non sei tossico pure tu. Ed è vero che lei all’inizio (e pure durante?) la gravidanza, ha seguitato con l’ero. E appena Frances nasce, sanissima, viene tolta ai due "pericolosi" genitori. Courtney ricorre a Jamie, la sua sorellastra, mai frequentata in precedenza, come affidataria legale della bambina: in concreto la crescono Kurt e Courtney, Jamie è un paravento e si presta solo per denaro.

courtney love (18)

Tanti fan dei Nirvana tutt’oggi e forse per sempre imputeranno a Courtney Love di essere responsabile della morte di Cobain. E c’è chi è sicuro che l’abbia ammazzato lei! Pagando un killer. Falsità punenti Courtney che nei 2000 ricade in un uso di droghe malato. In quel periodo si cala la qualsiasi, è lo stesso periodo che si mena in tribunale con la suocera, impegnate a disputarsi la custodia di Frances. Suocera che, dopo che Kurt si spara, per notti dorme nel letto matrimoniale di Kurt e Courtney, con Courtney, abbracciata a Courtney… è vero che Courtney ha visto il viso di Kurt devastato dallo sparo.

courtney love

Ed è vero che si è immersa nel suo sangue. Ma stava strafatta quando su il fu Twitter scriveva che a Kurt cadavere non si sa chi gli aveva tagliato le mani, e tolto il cuore, per farci i sabba!

Courtney Love è finita in tribunale per droga, perché ha rotto una bottiglia di vetro non so se vuota o piena sulla testa della nuova fidanzata di un suo ex post Cobain, e ex che l’ha pure denunciata quando Courtney gli è entrata in casa berciando, pazzoide, e non la finiva più. A Courtney, la figlia Frances non ha voluto parlare per tanti anni: si sono riconciliate dopo che Frances ha divorziato dal primo marito il quale a Courtney non stava affatto simpatico ma che un ennesimo tribunale ha stabilito non menato dalla Love.

courtney love (14)

È vero che Courtney ha preso a schiaffi la femminista musicista Tobi Vail, ex di Kurt ma ancora svenevole con Kurt già sposato a Courtney incinta, come è vero che Courtney ha preso a schiaffi la cantante grunge Kathleen Hanna, al Lollapalooza, però Kathleen quella volta vomitava battutacce su Frances, e Kurt, e l’eroina, e Kurt era morto da quanto, un anno?!? E a Roma, nel 1994, quando Kurt va in overdose e quasi ci rimane, una Courtney mostruosa prende a calci nelle p*lle uno al pronto soccorso, e va bene, lo ha fatto, ma mica lo ha fatto apposta, lei credeva fosse un paparazzo.

kurt and courtney (2)

Dice Courtney Love: “Io sono sgradevole, io voglio esserlo, e non ti chiedo scusa. Dammi della str*nza, bitch, slut, e non sbagli. A me non interessa piacere alla gente. Kurt voleva essere amato, io no”. È dal 2019 che la Love vive a Londra dove sta scrivendo la sua autobiografia.

È uscito il titolo: “The girl with the most cake”. Ma che la ultimasse, e al più presto, che io voglio sapere quante volte ha detto a Dave Grohl “tu, maledetto figlio di p*ttana” per litigarsi i diritti dei Nirvana, e se è vero che, morto Kurt, Courtney voleva sc*pare con Mark Lanegan, e lui è scappato a gambe levate, e di quando è ingrassata a +80 chili e c’ha provato con Jerry Cantrell, degli Alice in Chains, e lui è scappato a gambe levate. E la ragione per cui in tournée con Marilyn Manson è chissà come filato tutto liscio. E se è vera quella volta che voleva picchiare l’estetista che si rifiutava di farle la ceretta all’ano. E infine: va bene il Nobel a Bob Dylan, ma non mi sottovalutate la prosa di Courtney Love: suo il verso “Oh Cenerentola/ non ci sono più z*ccole come te”.

