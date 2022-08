21 ago 2022 08:00

IL 78ENNE ATTORE CALIFORNIANO GARY BUSEY E' STATO ACCUSATO DI MOLESTIE SESSUALI CHE SAREBBERO AVVENUTE NELL'ANNUALE CONVENTION 'MONSTER MANIA' TENUTASI LO SCORSO WEEKEND NEL NEW JERSEY - BUSEY E' CONOSCIUTO IN PARTICOLARE PER LA SUA INTERPRETAZIONE DI BUDDY HOLLY NEL FILM DEL 1978 "THE BUDDY HOLLY STORY", PER IL QUALE FU NOMINATO ALL'OSCAR COME MIGLIOR ATTORE…