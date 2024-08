AAA CERCASI GONDOLIERI - IL COMUNE DI VENEZIA HA APERTO UN BANDO PER AUMENTARE IL NUMERO DEI GONDOLIERI - CHI RIESCE A ENTRARE NEL BUSINESS FA BINGO: UN GIRO DI MEZZ'ORA A BORDO DELL'IMBARCAZIONE PUO' COSTARE ANCHE 150 EURO - PER CANDIDARSI BISOGNA ESSERE MAGGIORENNI, AVERE UN DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE, SAPER NUOTARE E POSSEDERE UN CERTIFICATO MEDICO CHE DIMOSTRI...

Estratto dell'articolo di www.tgcom24.mediaset.it

GONDOLIERE

A Venezia si cercano nuovi gondolieri che continuino l'antica tradizione di traghettare abilmente i passeggeri attraverso gli stretti canali della città lagunare. Il Comune ha aperto il bando per aumentare il numero di questi illustri personaggi.

I requisiti non sono troppo complessi, per candidarsi bisogna avere dai 18 anni in su, un diploma di scuola superiore, saper nuotare e possedere un certificato medico che dimostri “una costituzione sana e robusta”. Ma il processo di candidatura non è semplice. I gondolieri in erba devono per prima cosa iscriversi a un corso di formazione: Arte del Gondoliere.

gondola si ribalta a venezia

Per accedere al corso di formazione si deve dimostrare di saper remare, o almeno di avere le carte in regola per sviluppare l'abilità. “Poter muovere la gondola è la cosa più importante”, ha detto Andrea Balbi, presidente dell’Associazione dei gondolieri di Venezia, come riporta la testata inglese The Guardian (sì perché la notizia della ricerca di queste figure è arrivata anche oltre confine). [...]

Verranno inoltre insegnate la lingua inglese e francese e la storia, l'arte e la cultura di Venezia, con un focus particolare su come è stata costruita la città e sulle sue vie d'acqua. Successivamente si imbarcheranno in 10 ore di allenamento pratico, prevedendo la voga su una gondola con un solo remo, sotto la guida di un maestro gondoliere. Il bando per iscriversi al corso è aperto fino al 24 agosto 2024.

venezia, donna salta sulla gondola

La figura del gondoliere fa parte della storia di Venezia dal 1094. Per secoli, le imbarcazioni lunghe 11 metri sono state il principale mezzo di trasporto della città. Inizialmente usate per lo più dalle classi più basse della società, sono successivamente state adottate anche dagli aristocratici per i loro spostamenti quando il loro mezzo preferito di trasporto – i cavalli – venne bandito dalle strette stradine nel XIV secolo.

Nel XVI secolo si stima che intorno a Venezia circolassero circa 10.000 gondole. Oggi ci sono solo 433 gondolieri. Un tempo la professione era esclusivamente maschile, con le ambite licenze solitamente tramandate di padre in figlio. Ma ora il ruolo è aperto a chiunque sia cittadino dell’UE. Giorgia Boscolo è diventata la prima gondoliera donna nel 2009, e oggi sono 14 le signore gondoliere. [...]

GONDOLIERE GONDOLIERE GONDOLIERE gondola