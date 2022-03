AAA CERCASI MADONNA DISPERATAMENTE - LA POP STAR DEVE TROVARE LA PROTAGONISTA DEL FILM AUTOBIOGRAFICO CHE HA SCRITTO CON IL PREMIO OSCAR DIABLO CODY E CHE LEI DIRIGERA' - SCARTATA FLORENCE PUGH, RESTANO IN CORSA SYDNEY SWEENEY E BARBIE FERREIRA DI "EUPHORIA" E JULIA GARNER, LA STAR DI OZARK - SONO STATE PROVINATE TUTTE E TRE E...

Il ruolo che ogni giovane attrice desidera in questo momento è quello da protagonista nel film biografico di Madonna, un film che la pop star dirigerà da sola dopo aver scritto la sceneggiatura con il premio Oscar Diablo Cody. Fonti dicono che Sydney Sweeney e Barbie Ferreira, protagoniste di Euphoria, hanno entrambe fatto un provino per la parte, così come Julia Garner, la star di Ozark vincitrice di un Emmy.

Inizialmente Madonna ha messo gli occhi su Florence Pugh «se lei mi vuole», ma se stanno facendo audizioni a tutte queste attrici, direi che con lei non ha funzionato. Chiunque interpreti Madonna dovrà essere in grado di sfoggiare un certo atteggiamento da "cattiva ragazza" e tutte e tre queste attrici sembrano in grado di esprimere quell'elemento.

Barbie Ferreira

I rappresentanti hanno equiparato questo ruolo alla versione femminile del film biografico di Elvis, che ha visto protagonisti emergenti di Hollywood cercare di ingraziarsi Baz Luhrmann, quando alla fine Austin Butler (C'era una volta a Hollywood) ha battuto nomi più grandi come quello di Harry Styles o Miles Teller. A proposito, una fonte che ha visto Elvis crede che Butler riceverà una nomination all'Oscar per la sua interpretazione, cosa che, secondo loro, sorprenderà molte persone, ma erano meno entusiasti di Tom Hanks nel ruolo del colonnello Tom Parker, o del suo accento irregolare.

Nel complesso, il film sembra piacere, ma solo fino a un certo punto, il che richiama il consenso generale su Bohemian Rhapsody. Elvis dovrebbe essere così fortunato, sia al botteghino che agli Oscar del prossimo anno.

