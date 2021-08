AAA CERCASI VOLONTARI PER ANDARE SU MARTE - UN'AZIENDA TEXANA SPECIALIZZATA NELLA STAMPA 3D COSTRUIRÀ PER CONTO DELLA NASA UN HABITAT SIMILE A QUELLO DEL PIANETA ROSSO - UN GRUPPO DI PERSONE SELEZIONATE CI PASSERA' UN ANNO INTERO, A SPERIMENTARE LE SOLUZIONI IDEATE PER I FUTURI COLONI - L'HABITAT SIMULERA' LE SFIDE DI UNA MISSIONE SUL PIANETA ROSSO, COMPRESE LE LIMITAZIONI DELLE RISORSE, I GUASTI ALLE APPARECCHIATURE E...

Dagotraduzione dal Daily Mail

Una società del Texas incaricata di progettare habitat stampati in 3D per supportare le missioni della NASA su Marte ha pubblicato un incredibile video di come funziona il suo processo di stampa 3D.

ICON - che sviluppa tecnologie di costruzione avanzate - si è aggiudicata un subappalto dall'agenzia spaziale per stampare Mars Dune Alpha, progettato dallo studio di architettura di fama mondiale BIG-Bjarke Ingels Group per il Johnson Space Center.

L'azienda con sede ad Austin, nota per aver consegnato la prima casa stampata in 3D autorizzata negli Stati Uniti nel 2018, ha pubblicato all'inizio di questa settimana straordinari video rendering che mostrano come sarebbero stati i moduli completati.

La NASA, che spera di inviare esseri umani sul Pianeta Rosso entro il 2037, ha detto venerdì che sta cercando «individui altamente motivati» per partecipare a un programma di simulazione della vita su Marte: i prescelti vivranno un anno nel modulo di 520 metri quadrati.

ICON ha affermato in un comunicato stampa che il modulo simulerà un habitat realistico di Marte per supportare missioni spaziali di lunga durata di classe esplorativa.

Jason Ballard, co-fondatore e CEO di ICON, ha definito Mars Dune Alpha «l'habitat simulato più fedele mai costruito dall'uomo».

«Mars Dune Alpha ha uno scopo molto specifico: preparare gli umani a vivere su un altro pianeta», ha detto Ballard. «Volevamo sviluppare un analogo più fedele possibile per aiutare il sogno dell'umanità di espandersi nelle stelle».

Ballard ha aggiunto: «La stampa 3D dell'habitat ci ha ulteriormente fatto capire che la stampa 3D è una parte essenziale del kit di strumenti dell'umanità sulla Terra per andare (e restare) sulla Luna e su Marte»

ICON costruirà il modulo utilizzando Vulcan, la stampante 3D per costruzioni su larga scala dell'azienda. La stampante misura 15 metri di larghezza ed è in grado di stampare case e strutture fino a 900 metri quadrati utilizzando Lavacrete, un materiale da costruzione a base di cemento.

L'azienda afferma che il calcestruzzo speciale può resistere a condizioni meteorologiche estreme e «ridurre notevolmente l'impatto dei disastri naturali». Il Vulcan crea perline di stampa alte 2,5 cm e larghe 3 centimetri a una velocità compresa tra 10-25 centimetri al secondo, secondo il sito Web dell'azienda. Non era immediatamente chiaro quanto tempo ci sarebbe voluto per costruire il modulo della NASA.

Su una delle estremità il modulo ospita quattro alloggi privati per l'equipaggi. Dall'altra parte ci sono postazioni di lavoro dedicate, postazioni mediche e postazioni di coltivazione. Al centro si trovano alcuni spazi di vita condivisi.

Mars Dune Alpha sarà arredato con un mix di mobili fissi e mobili che i membri dell'equipaggio possono riorganizzare in base alle loro esigenze e desideri, e illuminazione, temperatura e controllo del suono saranno personalizzabili.

La NASA ha aggiunto: «L'habitat simulerà le sfide di una missione su Marte, comprese limitazioni delle risorse, guasti alle apparecchiature, ritardi nelle comunicazioni e altri fattori di stress ambientale».

«I compiti dell'equipaggio possono includere passeggiate spaziali simulate, ricerca scientifica, uso della realtà virtuale, controlli robotici e scambio di comunicazioni. I risultati forniranno importanti dati scientifici per convalidare i sistemi e sviluppare soluzioni». Le domande di adesione alle missioni scadono fino al 12 settembre 2021.

