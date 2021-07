PER ABBASSARE LA PRESSIONE SANGUIGNA BASTA UN ESERCIZIO DI 5 MINUTI - I RICERCATORI DEL COLORADO HANNO SCOPERTO CHE ALLENARE LA RESPIRAZIONE CON UN PICCOLO DISPOSITIVO ELETTRICO E' PIU' EFFICACE DI FARMACI E ATTIVITA' SPORTIVA - E A GUADAGNARCI NON E' SOLO LA SALUTE CARDIOVASCOLARE: LA PRATICA INFLUISCE ANCHE SULLA FUNZIONE CEREBRALE E SULLA FORMA FISICA GENERALE...

Dagotraduzione da Study Finds

RESPIRAZIONE

Un esercizio di cinque minuti, da ripetere tutti i giorni, può abbassare la pressione del sangue come, e anche meglio, i tradizionali farmaci. L’«allenamento della forza per i muscoli respiratori», come lo chiamano gli scienziati dell’Università del Colorado, si pratica con un dispositivo portatile che, mentre il paziente respira, oppone resistenza: in poche parole, quando si aspira aria, il tubo cerca di risucchiarla.

La tecnica, denominata IMST (Allenamento della forza muscolare inspiratoria ad alta resistenza), in passato è stata utilizzata dai pazienti con disturbi respiratori ma con una bassa resistenza e per circa 30 minuti al giorno. Il nuovo studio, però, ha scoperto che bastano cinque minuti ad alta intensità per migliorare la salute cardiovascolare degli anziani.

Salute cardiovascolare

Negli Stati Uniti, quasi i due terzi degli over 50 ha la pressione sanguigna alta e rischia malattie cardiache, infarti o ictus. Anche perché meno della metà fa qualcosa per migliorare la situazione. «Ci sono molti stili di vita che possono aiutare le persone a mantenere in salute l’apparato cardiovascolare quando si invecchia. Ma richiedono tempo e fatica e possono essere costosi e di difficile accesso per alcune persone», dice Daniel Craighead, autore principale dello studio. «IMST può essere fatto in cinque minuti a casa tua mentre guardi la TV».

Gli scienziati hanno originariamente sviluppato l'IMST negli anni '80 per aiutare i pazienti critici ad affrontare le malattie respiratorie. Inspirando vigorosamente attraverso il dispositivo , un paziente può rafforzare il diaframma e gli altri muscoli respiratori grazie alla resistenza che l'IMST crea nel corpo.

Dispositivo respirazione

Gli autori dello studio hanno esaminato un gruppo di 36 adulti sani tra i 50 e i 79 anni. I partecipanti avevano tutti una pressione sanguigna sistolica al di sopra del livello normale di 120 mm/Hg. Durante lo studio, la metà degli adulti ha fatto 30 inalazioni al giorno ad alta resistenza sei giorni alla settimana per sei settimane. L'altra metà ha fatto un esercizio placebo, con un'impostazione di resistenza molto più bassa sul dispositivo.

I risultati hanno mostrato che i partecipanti al gruppo IMST hanno visto la loro pressione sanguigna sistolica diminuire in media di nove punti. Questo tipo di miglioramento, dicono i ricercatori, è generalmente migliore di quello che vedono i pazienti con ipertensione camminando 30 minuti al giorno cinque giorni alla settimana. Lo studio rileva che i risultati dell'IMST sono alla pari con alcuni farmaci per abbassare la pressione sanguigna prescritti ai pazienti.

Malattie cardiovascolari

Ma, ancora più importante, gli autori dello studio hanno scoperto che chi pratica IMST ha visto la sua pressione sanguigna restare bassa anche dopo aver interrotto gli allenamenti di respirazione per sei settimane. «Abbiamo scoperto che non solo è più efficiente in termini di tempo rispetto ai tradizionali programmi di esercizi, ma i benefici possono essere più duraturi», aggiunge Craighead.

Inoltre, i pazienti IMST hanno sperimentato un miglioramento del 45% della funzione endoteliale vascolare o della capacità delle arterie di espandersi. I partecipanti hanno anche avuto un aumento significativo dei loro livelli di ossido nitrico, che è la chiave per la dilatazione delle arterie e la prevenzione della formazione di placca. Il team aggiunge anche marcatori per l'infiammazione e lo stress ossidativo diminuito.

problemi cardiovascolari

Lo studio rileva che questo allenamento di respirazione rapida può essere un'ottima alternativa all'esercizio per un gruppo in particolare: le donne in postmenopausa.

Il laboratorio dell'autore senior Doug Seals ha scoperto che le donne in postmenopausa che assumono estrogeni supplementari non raccolgono i benefici dell'esercizio aerobico tanto quanto gli uomini più anziani. Ciò è particolarmente vero per la funzione endoteliale vascolare. Il nuovo rapporto rileva che l'utilizzo dell'IMST aiuta queste donne tanto quanto i partecipanti maschi. «Se l'esercizio aerobico non migliorerà questa misura chiave della salute cardiovascolare per le donne in postmenopausa, hanno bisogno di un altro intervento sullo stile di vita che lo farà», dice Craighead. «Potrebbe essere questo».

Dispositivo Power Breath

Oltre a rafforzare la respirazione dei pazienti, i ricercatori dicono che i primi risultati mostrano come l'IMST influisca anche sulla funzione cerebrale e sulla forma fisica generale. «Se stai correndo una maratona, i tuoi muscoli respiratori si stancano e iniziano a rubare sangue dai muscoli scheletrici», spiega Craighead, un assistente professore di ricerca presso il Dipartimento di Fisiologia Integrativa. «L'idea è che se accumuli la resistenza di quei muscoli respiratori, ciò non accadrà e le tue gambe non si affaticheranno così tanto».

RESPIRAZIONE 3

Per ora, non è ancora chiaro come esattamente l'IMST contribuisca direttamente all'abbassamento della pressione sanguigna. Il team sospetta che questo tipo di allenamento di resistenza induca le cellule che rivestono i vasi sanguigni a produrre più ossido nitrico. Ciò consente al paziente di rilassarsi. «È facile da fare, non ci vuole molto e pensiamo che abbia un grande potenziale per aiutare molte persone», conclude Craighead.