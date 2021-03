ABBIAMO PERSO HONG KONG PER SEMPRE – L’EX CITTÀ LIBERA È ORMAI A TUTTI GLI EFFETTI UNA COLONIA CINESE. IL CONGRESSO NAZIONALE DEL POPOLO SI OCCUPERÀ DEL “MIGLIORAMENTO” DELLA SUA LEGGE ELETTORALE. CHE È UN MODO PER DIRE CHE I CITTADINI POSSONO DIRE ADDIO PER SEMPRE ALLA DEMOCRAZIA. LO SCOPO, DICONO I CINESI, È DARE “MAGGIORE STABILITÀ”. COSA C’È DI PIÙ STABILE DI UNA DITTATURA? – INTANTO È STATA NEGATA LA LIBERTÀ SU CAUZIONE A 32 DISSIDENTI...

XI JINPING VOTA LA NUOVA LEGGE SULLA SICUREZZA NAZIONALE DI HONG KONG

(ANSA) - PECHINO, 04 MAR - Il Congresso nazionale del popolo, la camera legislativa del parlamento cinese, si occuperà "del miglioramento della legge elettorale di Hong Kong". Lo ha annunciato il portavoce Zhang Yesui, alla vigilia dell'apertura della sessione annuale che avrà una durata di 7 giorni. L'esame sulle vicende dell'ex colonia britannica ha lo scopo di dare alla città "maggiore stabilità e crescita economica".

Hong Kong: negata libertà su cauzione a 32

(ANSA-AFP) - HONG KONG, 04 MAR - Un giudice di Hong Kong ha mandato in carcere 32 dissidenti accusati di sovversione, negando loro la libertà su cauzione al termine di una udienza durata quattro giorni. Il beneficio è stato invece accolto per altri 15 dissidenti a giudizio. "La corte - ha sentenziato il presidente del tribunale Victor So riferendosi ai 32 in carcere - non ritiene di avere motivi sufficienti per credere che non continuino a commettere atti che mettono in pericolo la sicurezza nazionale".

