ABBIAMO SCHERZATO SUL DEPISTAGGIO DELLA STRAGE DI VIA D’AMELIO - LA CORTE D'APPELLO DI CALTANISSETTA HA CONFERMATO LA PRESCRIZIONE DEI REATI PER I POLIZIOTTI MARIO BO E FABRIZIO MATTEI. REATO PRESCRITTO ANCHE PER L’EX ISPETTORE MICHELE RIBAUDO, CHE IN PRIMO GRADO ERA STATO ASSOLTO - I TRE AGENTI ERANO ACCUSATI DI CALUNNIA CON L'AGGRAVANTE MAFIOSA. CADUTA L’AGGRAVANTE È ARRIVATA LA PRESCRIZIONE…

(AGI) - La Corte d'appello di Caltanissetta, in parziale riforma della sentenza sul "depistaggio" per la strage di via D'Amelio ha confermato la prescrizione dei reati per Mario Bo e Fabrizio Mattei, mentre ha dichiarato il non doversi procedere nei confronti di Michele Ribaudo. I tre poliziotti erano accusati di calunnia con l'aggravante mafiosa, caduta l'aggravante e' giunta la prescrizione.

