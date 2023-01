CIAK, MI GIRA - NON È ANCORA COMINCIATO SANREMO E GIÀ IL PUBBLICO HA SMESSO DI ANDARE AL CINEMA. UN DISASTRO. E NESSUNO CANTA - "ME CONTRO TE IL FILM – MISSIONE GIUNGLA” È PRIMO CON SOLI 70 MILA EURO, “BABYLON” AL SECONDO POSTO CON 65 MILA EURO, TERZO POSTO PER "THE PLANE", 61 MILA EURO - IN TUTTO QUESTO SEGNATEVI DI ANDARE A VEDERE LA DIVERTENTE COMMEDIA A QUATTRO ATTORI, TUTTI BRAVISSIMI, “L’INNOCENTE” DI LOUIS GARREL… - VIDEO