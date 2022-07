25 lug 2022 12:42

ABBIAMO TROVATO IL POSTO GIUSTO PER BORIS JOHNSON DOPO DOWNING STREET: SUL FRONTE UCRAINO A COMBATTERE I RUSSI – IL PRIMO MINISTRO DIMISSIONARIO HA PRESO PARTE A UN'ESERCITAZIONE CON LE TRUPPE UCRAINE IN VISITA NELLO YORKSHIRE E SI È FATTO RIPRENDERE MENTRE, IN MIMETICA E CON FACCIA TRUCE, LANCIA UNA FINTA GRANATA E PROVA ALCUNE ARMI IN DOTAZIONE – VIDEO