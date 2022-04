GLI ABBONATI DI NETFLIX IN RUSSIA HANNO FATTO CAUSA ALLA PIATTAFORMA PER VIOLAZIONE DEI LORO DIRITTI DOPO CHE IL COLOSSO DELLO STREAMING HA BLOCCATO LORO L'ACCESSO AI SERVIZI - GLI UTENTI RUSSI HANNO CHIESTO 726 MILA DOLLARI DI RISARCIMENTO AL TRIBUNALE DI MOSCA - LO STUDIO LEGALE CHE SEGUE L'AZIONE HA DICHIARATO DI RAPPRESENTARE AL MOMENTO 20 PERSONE, MA CHE CE NE SONO MOLTE ALTRE CHE CHIEDONO DI ADERIRE ALLA CLASS ACTION...

Dagotraduzione da Upi

netflix russia

Gli abbonati Netflix in Russia hanno intentato un'azione legale collettiva contro il gigante dello streaming per la sua decisione di ritirarsi dal paese a causa dell'invasione e della sanguinosa guerra in Ucraina.

La causa sostiene che la decisione di Netflix di bloccare l'accesso al servizio di streaming in Russia ha violato i loro diritti. Chiede circa 726.000 dollari di risarcimento.

Netflix si è ritirato dalla Russia il mese scorso dopo che Mosca ha inviato truppe in Ucraina, unendosi a una miriade di altre compagnie straniere che hanno abbandonato la Russia a causa dei combattimenti. Ha anche messo da parte i piani per acquisire programmi televisivi e film creati dalla Russia.

netflix chiuso in russia

«Uno studio legale che rappresenta gli interessi degli utenti di Netflix ha intentato un'azione legale collettiva contro il servizio americano Netflix presso il tribunale distrettuale Khamovnichesky di Mosca», ha affermato lo studio legale Chernyshov, Lukoyanov & Partners, secondo The Guardian.

«Il motivo della causa è una violazione dei diritti degli utenti russi a causa del rifiuto unilaterale di Netflix di fornire servizi in Russia». Lo studio legale ha affermato che 20 persone fanno parte della class action, ma ha notato che ci sono dozzine di domande in più che cercano di aderire all'azione legale.

netflix russia

A marzo, il presidente russo Vladimir Putin ha approvato una legge che prende di mira i giornalisti e criminalizza tutti i rapporti che il governo considera falsi sui combattimenti in Ucraina, incluso quelli in cui l’operazione viene chiamata "guerra".

Gli abbonati russi rappresentavano circa 1 milione della base di utenti di Netflix di 220 milioni.

NETFLIX

Netflix stava già affrontando sfide in Russia prima dell'invasione. A febbraio, ha rifiutato di trasmettere 20 canali di propaganda russi su mandato di Mosca. Il gigante dello streaming si è unito ad altre società di media in partenza dalla Russia a causa delle nuove restrizioni e dei combattimenti in Ucraina.

La Duma di Stato russa ha proposto un divieto di 10 anni su YouTube dopo che il suo canale televisivo Duma è stato effettivamente chiuso in seguito all'invasione del 24 febbraio.