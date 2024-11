ABKHAZIA, SO’ CAZZI PER PUTIN! – CENTINAIA DI PERSONE HANNO ASSALTATO IL PARLAMENTO DELL'ABKHAZIA, REPUBBLICA SEPARATISTA IN GEORGIA, COME PROTESTA PER UN ACCORDO CON MOSCA PER FACILITARE GLI INVESTIMENTI RUSSI NEL SETTORE IMMOBILIARE LOCALE – È STATO SFONDATO UN CANCELLO CON UN CAMION. SCONTRI CON LA POLIZIA. CI SONO DIVERSI FERITI – VIDEO

(ANSA) - Scontri tra polizia e manifestanti dell'opposizione sono avvenuti oggi a Sukhumi davanti al Parlamento della repubblica separatista dell'Abkhazia, in Georgia, quando i dimostranti hanno cercato di fare irruzione nell'edificio per protestare contro un disegno di legge in discussione che permetterebbe a società russe di partecipare a progetti di investimento immobiliare nel territorio secessionista. Una decisione che l'opposizione vede come dannosa per la sovranità economica della stessa Abkhazia.

Mentre il dibattito è stato rinviato, i manifestanti hanno lanciato pietre e bastoni contro gli agenti, che sbarravano loro l'accesso al Parlamento, secondo quanto riferiscono i giornalisti delle agenzie russe sul posto.

L'Abkhazia, che ha un territorio di soli 8.600 chilometri quadrati sul Mar Nero e 244.000 abitanti, ha dichiarato l'indipendenza dalla Georgia fin dal 1992, ma è riconosciuta soltanto da cinque Paesi, tra cui la Russia, da cui dipende per la sua sopravvivenza economica e militare.

