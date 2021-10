9 ott 2021 09:51

UN ABORTO DI LEGGE - LA CORTE D'APPELLO DI NEW ORLEANS HA PERMESSO AL TEXAS DI RIPRISTINARE LA CONTROVERSA LEGGE CHE VIETA LA MAGGIOR PARTE DELLE INTERRUZIONI DI GRAVIDANZA - ENTRATA IN VIGORE IL 1° SETTEMBRE, ERA STATA TEMPORANEAMENTE BLOCCATA DA UN GIUDICE DEL TEXAS DOPO IL RICORSO DELL'AMMINISTRAZIONE BIDEN - IL PROCURATORE GENERALE DEL TEXAS PERO' NON SI E' DATO PER VINTO E...